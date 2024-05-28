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Україні потрібно дозволити “нейтралізувати” російські військові бази, - Макрон

Втім, наголосив президент Франції, не можна бити по цивільним об’єктам.

Україні потрібно дозволити “нейтралізувати” російські військові бази, - Макрон
Президент Франції Емануель Макрон
Фото: Facebook/GLOBSEC

Під час візиту до Німеччини президент Франції Макрон прокоментував надання Україні дозволу бити по російським військовим об'єктам західною зброєю.

Про це повідомляє Le Monde.

"Ми вважаємо, що ми повинні дозволити їм нейтралізувати військові об'єкти, звідки запускаються ракети, звідки (...) атакують Україну", - сказав Макрон. 

Втім, підкреслив Макрон, “ми не повинні дозволити їм торкатися інших цілей у Росії, і, очевидно, цивільних об’єктів”.

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Його коментарі прозвучали на тлі того, що зростають заклики дозволити Україні завдати удару всередині Росії, використовуючи надану Заходом зброю великої дальності.

Також президент Макрон відмовився поінформувати про можливість Франції направити військових інструкторів в Україну.

  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для ураження військових об'єктів у Росії. "Особливо зараз, коли значна частина бойових дій відбувається в Харкові, недалеко від кордону, відмова Україні в можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на російській території дуже ускладнює її самозахист", - наголошував він.

  • На те, що Стаття 51 Статуту ООН дає право на самооборону звернув увагу і колишній посол США в Росії Майкл Макфол. "Якщо російські військові базовані в Росії нападають на мешканців Харкова, ті мають право відбиватись", - написав він у соцмережі Х.

  • У США також обговорюють можливість дозволити Україні завдавати ударів по території РФ американською зброєю, але поки що рішення не має консенсусу. Раніше міністр оборони США Лойд Остін виступив проти ударів України по російських НПЗ.

  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти використання Україною наданої партнерами зброї для ударів по Росії, тому що хоче запобігти "переростанню конфлікту у велику війну".

  • Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні також висловилася проти того, щоб Україна завдавала ударів західною зброєю по територіх РФ.
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