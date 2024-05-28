Україні потрібно дозволити “нейтралізувати” російські військові бази, - Макрон

Втім, наголосив президент Франції, не можна бити по цивільним об’єктам.

Під час візиту до Німеччини президент Франції Макрон прокоментував надання Україні дозволу бити по російським військовим об'єктам західною зброєю.

Про це повідомляє Le Monde.

"Ми вважаємо, що ми повинні дозволити їм нейтралізувати військові об'єкти, звідки запускаються ракети, звідки (...) атакують Україну", - сказав Макрон.

Втім, підкреслив Макрон, “ми не повинні дозволити їм торкатися інших цілей у Росії, і, очевидно, цивільних об’єктів”.

Його коментарі прозвучали на тлі того, що зростають заклики дозволити Україні завдати удару всередині Росії, використовуючи надану Заходом зброю великої дальності.

Також президент Макрон відмовився поінформувати про можливість Франції направити військових інструкторів в Україну.

Парламентська Асамблея НАТО закликала уряди своїх країн дозволити Україні бити західною зброєю по РФ.

Удари росіян по цивільних об'єктах підштовхують США дозволити Україні бити по території Росії, вважає американський генерал Гертлінг.