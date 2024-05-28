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Зеленський прибув до Португалії, де планує підписати безпекову угоду

Його зустріли високопосадовці Португалії.

Зеленський прибув до Португалії, де планує підписати безпекову угоду
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Сьогодні, 28 травня, президент України Володимир Зеленський прибув до Португалії, де планує підписати двосторонн. безпекову угоду.

Про це йдеться у повідомленні RTP.

Зазначається, що літак із Зеленським прибув на військовий аеродром Фіго Мадуро в Лісабоні приблизно о 14:45 за місцевим часом. 

Президента України зустріли політичне та військове керівництво Португалії.

Напередодні у Португалії повідомили, що Зеленський зустрінеться із прем'єр-міністром  Луїшем Монтенегру та президентом Марселу Ребелу де Соузою.

Крім того, очікується підписання двосторонньої безпекової угоди.

  • Сьогодні, під час запланованої заздалегідь поїздки до Бельгії Зеленський підписав двосторонню безпекову угоду. Згідно з угодою, Бельгія цього року надасть Україні військової допомоги на 977 млн євро. 
  • До Бельгії Володимир Зеленський приїхав з Іспанії, з якої вчора також уклав безпекову угоду. Договір із Бельгією став уже 11 двостороннім документом щодо безпекових гарантій від українських союзників.
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