Зеленський прибув до Португалії, де планує підписати безпекову угоду

Сьогодні, 28 травня, президент України Володимир Зеленський прибув до Португалії, де планує підписати двосторонн. безпекову угоду.

Про це йдеться у повідомленні RTP.

Зазначається, що літак із Зеленським прибув на військовий аеродром Фіго Мадуро в Лісабоні приблизно о 14:45 за місцевим часом.

Президента України зустріли політичне та військове керівництво Португалії.

Напередодні у Португалії повідомили, що Зеленський зустрінеться із прем'єр-міністром Луїшем Монтенегру та президентом Марселу Ребелу де Соузою.

Крім того, очікується підписання двосторонньої безпекової угоди.