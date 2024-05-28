Зеленський прибув до Португалії, де планує підписати безпекову угоду

Сьогодні, 28 травня, президент України Володимир Зеленський прибув до Португалії, де планує підписати двосторонн. безпекову угоду.
Про це йдеться у повідомленні RTP.
Зазначається, що літак із Зеленським прибув на військовий аеродром Фіго Мадуро в Лісабоні приблизно о 14:45 за місцевим часом.
Президента України зустріли політичне та військове керівництво Португалії.
Напередодні у Португалії повідомили, що Зеленський зустрінеться із прем'єр-міністром Луїшем Монтенегру та президентом Марселу Ребелу де Соузою.
Крім того, очікується підписання двосторонньої безпекової угоди.
- Сьогодні, під час запланованої заздалегідь поїздки до Бельгії Зеленський підписав двосторонню безпекову угоду. Згідно з угодою, Бельгія цього року надасть Україні військової допомоги на 977 млн євро.
- До Бельгії Володимир Зеленський приїхав з Іспанії, з якої вчора також уклав безпекову угоду. Договір із Бельгією став уже 11 двостороннім документом щодо безпекових гарантій від українських союзників.