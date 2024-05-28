Світовий борг сягнув рекордних 315 трлн доларів

У цю суму входять запозичення домогосподарств, підприємств і урядів.

За даними Інституту міжнародних фінансів, світовий борг становить 315 трильйонів доларів, повідомляє CNBC.

Президент Всесвітнього економічного форуму Борге Бренде зазначив, що такого боргу світ не бачив з часів наполеонівських війн.

“315 трлн доларів – це приголомшлива цифра для візуалізації, але подумайте про це. У 2024 році світовий валовий внутрішній продукт – або ВВП – становив 109,5 трлн доларів – трохи більше третини цього глобального боргу. Інший спосіб це уявити? Сьогодні у світі живе близько 8,1 мільярда людей. Якби ми розділили цей борг на всіх людей, кожен із нас був би винен приблизно 39 000 доларів”, – сказав Бренде.

За його словами, глобальний борг поєднує запозичення домогосподарств, підприємств і урядів.

Найбільше люди знайомі з сімейним боргом, який включає такі речі, як іпотека, кредитна картка та студентська заборгованість. На початок 2024 року це становило 59,1 трильйона доларів.

Заборгованість підприємств, яку корпорації використовують для фінансування своєї діяльності та зростання, склала 164,5 трильйона доларів, причому тільки фінансовий сектор становить 70,4 трильйона доларів із цієї суми.

Нарешті, є державний борг, який використовується для фінансування державних послуг і проєктів без підвищення податків. Країни можуть позичати одна в одної або в глобальних установ, таких як Світовий банк і Міжнародний валютний фонд.

Але уряди також можуть залучати гроші, продаючи облігації.

Державний борг становив 91,4 трлн доларів.

Нагадаємо, нещодавно Мінфін України повідомило, що держборг України сягнув позначки у 6 трлн грн. Майже 72% суми держава винна зовнішнім кредиторам.