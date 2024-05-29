Кім Чен Ин пояснив, чому провалився запуск супутника-шпигуна

Розміщення розвідувальних супутників має важливе значення для захисту суверенітету Північної Кореї, заявив лідер країни.

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що розміщення супутників-шпигунів має важливе значення для захисту суверенітету Північної Кореї, пише Bloomberg.

У своїй промові в Академії оборонних наук країни Кім cказав, що у понеділок супутник не вдалося вивести на орбіту через несправність двигуна першого ступеня.

Він віддав належне інженерам і технікам, які “стали міцним наріжним каменем боєздатності нашої армії”.

“Володіння військовим розвідувальним супутником є необхідною умовою для подальшого зміцнення самооборони нашої країни та захисту національного суверенітету”, ‒ заявив очільник Північної Кореї.