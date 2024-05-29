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Кім Чен Ин пояснив, чому провалився запуск супутника-шпигуна

Розміщення розвідувальних супутників має важливе значення для захисту суверенітету Північної Кореї, заявив лідер країни.

Кім Чен Ин пояснив, чому провалився запуск супутника-шпигуна
Фото: EPA/UPG

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що розміщення супутників-шпигунів має важливе значення для захисту суверенітету Північної Кореї, пише Bloomberg.

У своїй промові в Академії оборонних наук країни Кім cказав, що у понеділок супутник не вдалося вивести на орбіту через несправність двигуна першого ступеня. 

Він віддав належне інженерам і технікам, які “стали міцним наріжним каменем боєздатності нашої армії”.

“Володіння військовим розвідувальним супутником є необхідною умовою для подальшого зміцнення самооборони нашої країни та захисту національного суверенітету”, ‒ заявив очільник Північної Кореї.

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  • Розвідка Південної Кореї повідомила, що у підготовці пуску КНДР ракети-носія, яка мала вивести на орбіту супутника-шпигуна, брали участь російські експерти
  • Торік у грудні Пхеньян пообіцяв запустити у 2024-му ще три супутники-шпигуни ‒ через місяць після успішного виведення свого першого супутника Malligyong-1 на орбіту. Тоді Північна Корея заявила, що її новий супутник-шпигун сфотографував Білий дім і Пентагон. Водночас жодних офіційних знімків оприлюднено не було.
  • Супутники можуть допомогти Пхеньяну стежити за військами США в регіоні та покращити його здатність вражати цілі, оновлюючи арсенал ядерної зброї.
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