Кім Чен Ин пояснив, чому провалився запуск супутника-шпигуна

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що розміщення супутників-шпигунів має важливе значення для захисту суверенітету Північної Кореї, пише Bloomberg.
У своїй промові в Академії оборонних наук країни Кім cказав, що у понеділок супутник не вдалося вивести на орбіту через несправність двигуна першого ступеня.
Він віддав належне інженерам і технікам, які “стали міцним наріжним каменем боєздатності нашої армії”.
“Володіння військовим розвідувальним супутником є необхідною умовою для подальшого зміцнення самооборони нашої країни та захисту національного суверенітету”, ‒ заявив очільник Північної Кореї.
- Розвідка Південної Кореї повідомила, що у підготовці пуску КНДР ракети-носія, яка мала вивести на орбіту супутника-шпигуна, брали участь російські експерти.
- Торік у грудні Пхеньян пообіцяв запустити у 2024-му ще три супутники-шпигуни ‒ через місяць після успішного виведення свого першого супутника Malligyong-1 на орбіту. Тоді Північна Корея заявила, що її новий супутник-шпигун сфотографував Білий дім і Пентагон. Водночас жодних офіційних знімків оприлюднено не було.
- Супутники можуть допомогти Пхеньяну стежити за військами США в регіоні та покращити його здатність вражати цілі, оновлюючи арсенал ядерної зброї.