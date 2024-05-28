Росіяни атакували 10 громад Сумщини

Сьогодні, 28 травня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Хотінська, Середино-Будська, Березівська, Есманьська, Новослобідська, Путивльська, Глухівська, Великописарівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли Сумської області, під час яких пролунав 81 вибух.

Зокрема, по Великописарівській громаді росіяни вдарили безпілотниками та мінометами.

Білопільську громаду окупанти атакували артилерією та безпілотниками, а Середино-Будську - артилерією, мінометами та безпілотниками.

З артилерії військові РФ били по Краснопільській, Березівській та Есманьській громадам, а по Хотінській, крім артилерії, з міномету.

Також з мінометів ворог обстріляв Путивльську та Новослобідську громади.

Крім того, на Глухівську громаду російські окупанти скинули вибухівку з БпЛА.