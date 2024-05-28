“Паспортний сервіс” припиняє свою діяльність у Туреччині

В Туреччині закривають “Паспортний сервіс”.
Про це повідомила пресслужба Державної міграційної служби.
“У відокремленому підрозділі ДП “Документ” у місті Стамбул триває процес припинення діяльності на території Туреччини”, - йдеться у повідомленні.
У разі виникнення питань громадянам пропонують звертатись у ДП "Документ" через офіційні ресурси: електронну адресу, соцмережі, контакт-центр.
Як розповів Укрінформу речник Державної міграційної служби Гага Кікнадзе, причиною закриття “Паспортного сервісу” у Стамбулі є закінчення експериментального проєкту, у рамках якого він діяв у Туреччині.
Отримати паспортні послуги громадяни України можуть у закордонних філіях ДП “Документ” у Німеччині, Італії, Словаччині, Іспанії, Чехії та Польщі.
Що відбувалось із видачею документів ДП "Документ" за кордоном
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23 квітня ДП "Документ" повідомило про призупинення видачі готових документів за кордоном із технічних причин. Видачу залишили лише для дітей 12 років, оскільки їм не потрібна біометрична верифікація.
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З 23 квітня всі українські консульства тимчасово призупинили надавати послуги чоловікам від 18 до 60 років. Тимчасові обмеження жодним чином не стосуються надання консульської допомоги у разі надзвичайних ситуацій з громадянами України за кордоном. Вони стосуються лише подання певною категорією громадян заяв на отримання певних консульських послуг у визначений період.
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Також Кабмін заборонив пересилати паспорти чоловікам за кордон.
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що держава не надаватиме послуги громадянам, які виїхали за кордон у воєнний період, показавши цим, що доля країни їх не обходить. Обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.
- Закордонні підрозділи ДП “Документ” відновлюють видачу готових документів у тестовому режимі.