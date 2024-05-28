“Паспортний сервіс” припиняє свою діяльність у Туреччині

В Туреччині закривають “Паспортний сервіс”.

Про це повідомила пресслужба Державної міграційної служби.

“У відокремленому підрозділі ДП “Документ” у місті Стамбул триває процес припинення діяльності на території Туреччини”, - йдеться у повідомленні.

У разі виникнення питань громадянам пропонують звертатись у ДП "Документ" через офіційні ресурси: електронну адресу, соцмережі, контакт-центр.

Як розповів Укрінформу речник Державної міграційної служби Гага Кікнадзе, причиною закриття “Паспортного сервісу” у Стамбулі є закінчення експериментального проєкту, у рамках якого він діяв у Туреччині.

Отримати паспортні послуги громадяни України можуть у закордонних філіях ДП “Документ” у Німеччині, Італії, Словаччині, Іспанії, Чехії та Польщі.

Що відбувалось із видачею документів ДП "Документ" за кордоном