Троє проросійських агітаторів, які виправдовували злочини у Бучі, сидітимуть у тюрмі

Серед ув'язнених – адміністратор мережі каналів та спільнот у соцмережах та вчитель інформатики.

Реальні терміни ув’язнення, по 5 років, отримали ще троє прокремлівських інтернет-агітаторів з різних регіонів України, які вихваляли Путіна та підтримували війну РФ проти нашої держави. Також вони героїзували російські окупаційні угруповання та виправдовували їхні воєнні злочини.

Про це повідомили у СБУ.

Крім того, пропагандисти популяризували російських гауляйтерів, які поширюють московський режим на тимчасово захопленій частині України. Для "розгону" деструктивного контенту поплічники агресора створили десятки профілів на відеохостингу YouTube та у соцмережах.

Фото: СБУ Один із викритих пропагандистів

Зокрема, на Прикарпатті засуджено місцевого жителя, який поширював відео на підтримку путіна та бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнер». Він брав деструктивний контент на тематичних TikTok-сторінках, а далі перепощував його через власні акаунти в популярних соцмережах.

У Черкасах тюремний строк отримав адміністратор мережі каналів та спільнот у YouTube, Telegram та Facebook, який закликав до захоплення державної влади в Україні. Серед іншого, він називав «постановкою» вбивства і катування рашистами людей у Бучі.

На Миколаївщині засуджено ще одного ворожого агітатора. Ним виявився вчитель інформатики у місцевій школі, який поширював кремлівські наративи з робочого комп’ютеру у навчальному закладі. На шкільному пристрої він створив власний акаунт в «Однокласниках», з якого закликав до захоплення всієї території України та популяризував гауляйтера Сальдо.

За матеріалами СБУ, суд визнав зловмисників винними за:

ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до захоплення державної влади);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Їм призначено максимальний термін ув’язнення за дані злочини у вигляді 5 років тюрми.

ДБР скерувало до суду майже 800 обвинувальних актів щодо злочинів проти Нацбезпеки. Від початку повномасштабного вторгнення Бюро розслідувало 2 тис. 189 таких кримінальних проваджень. Найбільше за фактом державної зради.