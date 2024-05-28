Троє проросійських агітаторів, які виправдовували злочини у Бучі, сидітимуть у тюрмі

Реальні терміни ув’язнення, по 5 років, отримали ще троє прокремлівських інтернет-агітаторів з різних регіонів України, які вихваляли Путіна та підтримували війну РФ проти нашої держави. Також вони героїзували російські окупаційні угруповання та виправдовували їхні воєнні злочини.
Про це повідомили у СБУ.
Крім того, пропагандисти популяризували російських гауляйтерів, які поширюють московський режим на тимчасово захопленій частині України. Для "розгону" деструктивного контенту поплічники агресора створили десятки профілів на відеохостингу YouTube та у соцмережах.
Зокрема, на Прикарпатті засуджено місцевого жителя, який поширював відео на підтримку путіна та бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнер». Він брав деструктивний контент на тематичних TikTok-сторінках, а далі перепощував його через власні акаунти в популярних соцмережах.
У Черкасах тюремний строк отримав адміністратор мережі каналів та спільнот у YouTube, Telegram та Facebook, який закликав до захоплення державної влади в Україні. Серед іншого, він називав «постановкою» вбивства і катування рашистами людей у Бучі.
На Миколаївщині засуджено ще одного ворожого агітатора. Ним виявився вчитель інформатики у місцевій школі, який поширював кремлівські наративи з робочого комп’ютеру у навчальному закладі. На шкільному пристрої він створив власний акаунт в «Однокласниках», з якого закликав до захоплення всієї території України та популяризував гауляйтера Сальдо.
За матеріалами СБУ, суд визнав зловмисників винними за:
- ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до захоплення державної влади);
- ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).
Їм призначено максимальний термін ув’язнення за дані злочини у вигляді 5 років тюрми.
ДБР скерувало до суду майже 800 обвинувальних актів щодо злочинів проти Нацбезпеки. Від початку повномасштабного вторгнення Бюро розслідувало 2 тис. 189 таких кримінальних проваджень. Найбільше за фактом державної зради.