Йому повідомили про нову підрозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Колишнього одеського воєнкома Євгена Борисова у Києві повторно затримали на виході із СІЗО після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 млн гривень. Йому повідомили про нову підозру – легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Про це повідомили у ДБР та в Офісі генпрокурора.

"Працівники ДБР затримали у Києві ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 млн гривень за попереднім обвинуваченням", – зазначили у Бюро і додали, що отримали інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

Фото: ОФіс генпрокурора Євгена Борисова затримали при виході із СІЗО

У прокуратурі додали, що підозрюваний за час перебування на посаді набув, володів, використовував та розпоряджався майном вартістю понад 142 млн грн, яке було одержано злочинним шляхом.

"За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону колишньому начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлено про нову підозру", – йдеться у повідомленні прокурорів.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Раніше йому було повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення, нез’явлення на службу та ухилення від військової служби (ст. 368-5, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409 КК України).