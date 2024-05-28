Колишнього одеського воєнкома Євгена Борисова у Києві повторно затримали на виході із СІЗО після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 млн гривень. Йому повідомили про нову підозру – легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.
Про це повідомили у ДБР та в Офісі генпрокурора.
"Працівники ДБР затримали у Києві ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 млн гривень за попереднім обвинуваченням", – зазначили у Бюро і додали, що отримали інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.
У прокуратурі додали, що підозрюваний за час перебування на посаді набув, володів, використовував та розпоряджався майном вартістю понад 142 млн грн, яке було одержано злочинним шляхом.
"За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону колишньому начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлено про нову підозру", – йдеться у повідомленні прокурорів.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Раніше йому було повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення, нез’явлення на службу та ухилення від військової служби (ст. 368-5, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409 КК України).
- Одеського ексвоєнкома Борисова заарештували з заставою у 150 млн у липні минулого року. Перед тим йому оголосили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби. У квітні цього року розслідування завершили.
- В квітні 2023 року екснардеп Ігор Мосійчук повідомив, що родина Борисова в кінці 2022 року придбала на іспанському узбережжі маєток вартістю більше 3 мільйонів євро а також офісне приміщення на головній вулиці Марбельї. Також у власності родини з'явився Mercedes Gelendvagen.
- Після розголошення цієї інформації Борисова відсторонили від виконання службових повноважень, а ДБР відкрило провадження щодо фактів зловживань під час призову військовозобов’язаних.
- У грудні минулого року накладено арешт на нерухоме майно одеського воєнкома в Іспанії - віллу та офісне приміщення. Також судом накладено арешт на 9 земельних ділянок, два будинки, домоволодіння, дві квартири та 1/3 квартири, 6 елітних автомобілів.