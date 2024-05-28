​Умєров сподівається, що Україна отримає перші винищувачі F-16 "дуже скоро"

Україна отримає перші винищувачі F-16 "дуже скоро".

Таке сподівання висловив міністр оборони Рустем Умєров, передає Reuters.

Міністр водночас наголосив, що майже половина необхідної західної військової допомоги прибуває із запізненням.

"Ми витримуємо, але, звичайно, нам потрібно більше зброї, нам потрібно більше вогневої потужності, нам потрібні ракети великої дальності, щоб не дозволити їм проникнути в нашу державу", - сказав Умєров.

Глава Міноброни висловив вдячність партнерам за військову допомогу, але зауважив, що кожна затримка приносила користь лише окупантам.

На запитання, наскільки винищувачів розраховує Київ, Умєров сказав, "нам потрібно стільки, скільки ми можемо отримати".

"На даному етапі ми зосереджені на навчанні нашого персоналу… пілотів, ми зосереджені на інфраструктурі, ми зосереджені на залученні команд експлуатації й технічного обслуговування та працюємо над модернізацією чи впровадженням більшої кількості платформ", - зазначив міністр.

Також глава оборонного відомства повідомив, що Росія направляє на фронт більше живої сили та техніки. Зараз українські Сили оборони змогли стабілізувати ситуацію на Харківщині, але, за словами Умєрова, Росія готується до нового наступу.

"Їхня мета — відкрити новий фронт на півночі, щоб почати використовувати всю свою силу та вогневу міць проти нас" - сказав він.

Водночас глава Міноборони підкреслив, що Україна також продовжує нарощувати власне виробництво зброї та безпілотників, а також свої можливості радіоелектронної боротьби.