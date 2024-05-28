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Житомирських підприємців викрили на порушенні норм утилізації інфекційно небезпечних медичних відходів

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Житомирських підприємців викрили на порушенні норм утилізації інфекційно небезпечних медичних відходів
Фото: Офіс Генпрокурора

Житомирських підприємців викрили на порушенні норм утилізації інфекційно небезпечних медичних відходів, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора повідомлено про підозру директору та трьом співвласникам житомирського приватного підприємства.

Їм інкриміновано порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 325 КК України).

За даними слідства, керівництво підприємства, яке має ліцензію на утилізацію небезпечних відходів, організувало протиправну схему надання послуг для збільшення прибутку.

Упродовж 2022-2023 років підозрювані уклали договори з закладами охорони здоров’я у Київській, Житомирській і Вінницькій областях на збір та утилізацію інфекційно небезпечних медичних відходів, хоча не мали необхідних потужностей та складських приміщень для їхнього зберігання.

Підприємці підшукали такі приміщення та забезпечили перевезення відходів з медичних закладів.

Під час обшуків правоохоронці виявили відходи на площі понад 300 кв м. Серед них – крапельниці, шприці, катетери та інші засоби разового використання. Вони зберігалися з порушенням ліцензійних вимог та законодавства про відходи, що могло призвести до поширення інфекційних хвороб.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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