На Харківщині через російські обстріли палає понад 2300 га лісів

На Харківщині палає понад 2300 га лісів. Рятувальники ліквідовують загорання 18 лісових пожеж на території області. Уже вдалося локалізувати 9 лісових пожеж на площі 141 га.

Про це повідомили в ДСНС.

Там додали, що більшість пожеж спричинили окупанти.

"Надзвичайники працюють у надскладних умовах, перебуваючи під постійними ворожими атаками", – додали у надзвичайній службі.

Фото: ДСНС Лісові пожежі на Харківщині

Фото: ДСНС Лісові пожежі на Харківщині

Складність гасіння пов’язана й з тим, що ділянки лісових масивів у прифронтових районах заміновані та забруднені нерозірваними боєприпасами.

"До роботи у пекельних лісах Харківщини також залучені сапери й медики ДСНС", – зазначили в ДСНС.

На Донеччині рятувальники понад 10 годин гасили пожежу лісу, спричинену обстрілом. Із вогнем боролися на площі біля 470 га.