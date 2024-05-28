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На Харківщині через російські обстріли палає понад 2300 га лісів

Рятувальники ліквідовують загорання 18 лісових пожеж.

На Харківщині через російські обстріли палає понад 2300 га лісів
Лісові пожежі на Харківщині
Фото: ДСНС

На Харківщині палає понад 2300 га лісів. Рятувальники ліквідовують загорання 18 лісових пожеж на території області. Уже вдалося локалізувати 9 лісових пожеж на площі 141 га. 

Про це повідомили в ДСНС.

Там додали, що більшість пожеж спричинили окупанти.

"Надзвичайники працюють у надскладних умовах, перебуваючи під постійними ворожими атаками", – додали у надзвичайній службі.

Лісові пожежі на Харківщині
Фото: ДСНС
Лісові пожежі на Харківщині
Лісові пожежі на Харківщині
Фото: ДСНС
Лісові пожежі на Харківщині

Складність гасіння пов’язана й з тим, що ділянки лісових масивів у прифронтових районах заміновані та забруднені нерозірваними боєприпасами. 

"До роботи у пекельних лісах Харківщини також залучені сапери й медики ДСНС", – зазначили в ДСНС.

На Донеччині рятувальники понад 10 годин гасили пожежу лісу, спричинену обстрілом. Із вогнем боролися на площі біля 470 га. 

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