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Протягом дня окупанти атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе і артснарядами

Пошкоджені шість будинків, один із них горів.

Протягом дня окупанти атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе і артснарядами
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Протягом дня окупанти обстрілювали Дніпропетровську область із артилерії і атакували безпілотниками. Люди не постраждали.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня ворог тероризував Нікополь, Мирівську, Покровську, Марганецьку громади" – написав Лисак. 

Дніпропетровська область, наслідки обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА
Дніпропетровська область, наслідки обстрілу

Пошкоджені 6 приватних будинків. Один з них зайнявся, рятувальники полум’я вгамували. Знищена господарська споруда. Понівечені п'ятиповерхівка, парник і лінії електропередач. 

Наслідки обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу
Дніпропетровська область, наслідки обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА
Дніпропетровська область, наслідки обстрілу

Люди не постраждали.

Вчора на Дніпропетровщині унаслідок ворожих обстрілів пошкоджена будівля готелю та інфраструктурний об'єкт.

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