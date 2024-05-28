Пошкоджені шість будинків, один із них горів.

Протягом дня окупанти обстрілювали Дніпропетровську область із артилерії і атакували безпілотниками. Люди не постраждали.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня ворог тероризував Нікополь, Мирівську, Покровську, Марганецьку громади" – написав Лисак.

Фото: Дніпропетровська ОВА Дніпропетровська область, наслідки обстрілу

Пошкоджені 6 приватних будинків. Один з них зайнявся, рятувальники полум’я вгамували. Знищена господарська споруда. Понівечені п'ятиповерхівка, парник і лінії електропередач.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу

Фото: Дніпропетровська ОВА Дніпропетровська область, наслідки обстрілу

Люди не постраждали.

Вчора на Дніпропетровщині унаслідок ворожих обстрілів пошкоджена будівля готелю та інфраструктурний об'єкт.