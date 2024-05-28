Протягом дня окупанти обстрілювали Дніпропетровську область із артилерії і атакували безпілотниками. Люди не постраждали.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Протягом дня ворог тероризував Нікополь, Мирівську, Покровську, Марганецьку громади" – написав Лисак.
Пошкоджені 6 приватних будинків. Один з них зайнявся, рятувальники полум’я вгамували. Знищена господарська споруда. Понівечені п'ятиповерхівка, парник і лінії електропередач.
Люди не постраждали.
Вчора на Дніпропетровщині унаслідок ворожих обстрілів пошкоджена будівля готелю та інфраструктурний об'єкт.