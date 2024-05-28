29 травня відключень електроенергії не планується, - Укренерго

Завтра, 29 травня, відключень електроенергії не прогнозується.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

“При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково", – зазначили у компанії.

Фото: Укренерго

Росія відновила масовані атаки на українську енергетику наприкінці зими та на початку весни. Унаслідок ударів з 14 травня Укренерго довелося вводити графіки обмежень споживання для побутових споживачів у всіх регіонах. Бізнес почали відключати трохи раніше.

Кабмін зобов'язав обленерго зробити графіки відключення світла справедливими та рівномірними. Пріоритетне енергозабезпечення матимуть об’єкти критичної інфраструктури, лікарні, військові підприємства та підприємства, які виконують мобілізаційні завдання.

Більше на цю тему – в матеріалі "Для всіх однаково? Чи справедливі графіки відключення світла".