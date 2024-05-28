29 травня відключень електроенергії не планується, - Укренерго

Завтра, 29 травня, відключень електроенергії не прогнозується.
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
“При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково", – зазначили у компанії.
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Росія відновила масовані атаки на українську енергетику наприкінці зими та на початку весни. Унаслідок ударів з 14 травня Укренерго довелося вводити графіки обмежень споживання для побутових споживачів у всіх регіонах. Бізнес почали відключати трохи раніше.
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Кабмін зобов'язав обленерго зробити графіки відключення світла справедливими та рівномірними. Пріоритетне енергозабезпечення матимуть об’єкти критичної інфраструктури, лікарні, військові підприємства та підприємства, які виконують мобілізаційні завдання.
Більше на цю тему – в матеріалі "Для всіх однаково? Чи справедливі графіки відключення світла".