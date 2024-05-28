Книжковий Арсенал розповів, як працюватиме у разі відключення світла

Завдяки підтримці партнерів на Книжковому Арсеналі організують резервне живлення простору.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці фестивалю.

У години можливих відключень працюватимуть генератори, а мережа додаткового живлення простору дозволить роботу всіх сцен, зокрема, з Вуличною. Крім того, резервне освітлення (до 30% звичайного) освітить простір Старого Арсеналу, відведений під книжковий ярмарок.

"Водночас мусимо попередити, що ми не зможемо подати електрику на стенди, а це означає, що продаж товарів на стендах у цей час може бути обмежений готівкою. Тож подбайте заздалегідь про те, щоб вона була у вас з собою", - попередили організатори фестивалю.

Під час відключень світла для відвідувачів буде закритий виставковий проєкт "Між прощанням і поверненням". Крім того, не буде живлення у вхідних зонах лівого та правого крила, де розміщена музейна крамничка Мистецького арсеналу, адміністративні стійки та кав’ярні.