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Стефанчук прокоментував російський наратив про начебто "нелегітимність" Зеленського

Спікер українського парламенту порадив росіянам почати читати їхню власну "Конституцію".

Стефанчук прокоментував російський наратив про начебто "нелегітимність" Зеленського
Спікер ВРУ Руслан Стефанчук
Фото: тг-канал ВРУ

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук прокоментував російський наратив про начебто "нелегітимність" Володимира Зеленського. Цю дезінформацію постійно просуває як в Україні, так і на Заході російська пропаганда.

Як ідеться в дописі Стефанчука у фейсбуці, Президентом України "є і до завершення воєнного стану буде залишатися Володимир Зеленський. І все це, відповідно до Конституції та законів України".

"Дуже добре, що на Росії почали читати Конституцію України. Рекомендував би допитливим читачам опановувати текст нашої Конституції не вибірково й звернути увагу на частину 1 статті 108: «Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України». У демократичних суспільствах це називається неперервністю влади. Але ця «неперервність» не в російському (як «довічність»), а в нормальному, демократичному та безпековому розуміннях", - заявив спікер українського парламенту.

Він назвав російські наративи "настільки ж передбачуваними, наскільки й безглуздими". А також порадив росіянам прочитати власну "Конституцію"."...Було б дуже добре, якби крім Конституції України, на Росії почали читати свою власну «Конституцію». І йдеться не про якісь примарні для Росії засади демократичного устрою чи прав людини та громадянина. А хоча б у тій частині, де сказано, що Російська Федерація вживає заходів із підтримки та укріплення міжнародного миру та безпеки, забезпеченню мирного співіснування держав і народів. Аби далеко не гортати — це стаття 79.1", - додав Стефанчук.

Російська дезінформація про статус Президента Зеленського

  • У листопаді 2023 Зеленський повідомив, що Москва прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створити “хаос” всередині країни та, зрештою, усунути президента. Цей план у Росії назвали "Майдан-три". 
  • Якби не повномасштабна війна, навесні цього року в Україні мали би відбутися вибори президента та парламенту. Однак вибори заборонені на період воєнного стану. Влада і раніше попереджала, що Росія намагатиметься проштовхнути тезу про "нелегітимність" у зв'язку з завершенням встановлених за законодавством мирного часу термінів повноважень президента і Верховної Ради. Тодішній секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов пояснював, що громадянське протистояння – найбільш бажаний сценарій для кремля, "але й вибори також згодяться". 
  • У лютому керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що у рамках цієї операції росіяни планували створити ситуацію, в якій би в Україні ставили під сумнів не стільки президента, скільки ухвалення рішень взагалі в період після 21 та 20 травня. Після цього росіяни розраховують, що на тлі смути та двоякості те саме буде спроєктоване на наше військо, і їм вдасться в першій половині червня завдати військової поразки на сході України.
  • Згодом в ГУР додали, що в листопаді 2023, в рамках спецоперації "Майдан-3" на поширення антиукраїнських настроїв лише на платформі Telegram Росія витратила майже $250 млн доларів. Натомість загальний бюджет операції склав 1,5 млрд доларів. Це – найдорожча "акція" російських спецслужб в історії. Тоді в розвідці попереджали, що спецоперація "Майдан-3" досягне власної кульмінації у березні-травні 2024-го. Окрім України, росіяни націлилися і на держави, які надають українцям суттєву підтримку.
  • Минулого місяця стало відомо, що першу хвилю російської кампанії з дискредитації влади під назвою "Майдан-3" вдалося збити. Українська розвідка отримала офіційні документи росіян. Згідно з ними, кампанія мала проходити в травні та влітку 2024-го.
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