Стефанчук прокоментував російський наратив про начебто "нелегітимність" Зеленського

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук прокоментував російський наратив про начебто "нелегітимність" Володимира Зеленського. Цю дезінформацію постійно просуває як в Україні, так і на Заході російська пропаганда.
Як ідеться в дописі Стефанчука у фейсбуці, Президентом України "є і до завершення воєнного стану буде залишатися Володимир Зеленський. І все це, відповідно до Конституції та законів України".
"Дуже добре, що на Росії почали читати Конституцію України. Рекомендував би допитливим читачам опановувати текст нашої Конституції не вибірково й звернути увагу на частину 1 статті 108: «Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України». У демократичних суспільствах це називається неперервністю влади. Але ця «неперервність» не в російському (як «довічність»), а в нормальному, демократичному та безпековому розуміннях", - заявив спікер українського парламенту.
Він назвав російські наративи "настільки ж передбачуваними, наскільки й безглуздими". А також порадив росіянам прочитати власну "Конституцію"."...Було б дуже добре, якби крім Конституції України, на Росії почали читати свою власну «Конституцію». І йдеться не про якісь примарні для Росії засади демократичного устрою чи прав людини та громадянина. А хоча б у тій частині, де сказано, що Російська Федерація вживає заходів із підтримки та укріплення міжнародного миру та безпеки, забезпеченню мирного співіснування держав і народів. Аби далеко не гортати — це стаття 79.1", - додав Стефанчук.
Російська дезінформація про статус Президента Зеленського
- У листопаді 2023 Зеленський повідомив, що Москва прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створити “хаос” всередині країни та, зрештою, усунути президента. Цей план у Росії назвали "Майдан-три".
- Якби не повномасштабна війна, навесні цього року в Україні мали би відбутися вибори президента та парламенту. Однак вибори заборонені на період воєнного стану. Влада і раніше попереджала, що Росія намагатиметься проштовхнути тезу про "нелегітимність" у зв'язку з завершенням встановлених за законодавством мирного часу термінів повноважень президента і Верховної Ради. Тодішній секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов пояснював, що громадянське протистояння – найбільш бажаний сценарій для кремля, "але й вибори також згодяться".
- У лютому керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що у рамках цієї операції росіяни планували створити ситуацію, в якій би в Україні ставили під сумнів не стільки президента, скільки ухвалення рішень взагалі в період після 21 та 20 травня. Після цього росіяни розраховують, що на тлі смути та двоякості те саме буде спроєктоване на наше військо, і їм вдасться в першій половині червня завдати військової поразки на сході України.
- Згодом в ГУР додали, що в листопаді 2023, в рамках спецоперації "Майдан-3" на поширення антиукраїнських настроїв лише на платформі Telegram Росія витратила майже $250 млн доларів. Натомість загальний бюджет операції склав 1,5 млрд доларів. Це – найдорожча "акція" російських спецслужб в історії. Тоді в розвідці попереджали, що спецоперація "Майдан-3" досягне власної кульмінації у березні-травні 2024-го. Окрім України, росіяни націлилися і на держави, які надають українцям суттєву підтримку.
- Минулого місяця стало відомо, що першу хвилю російської кампанії з дискредитації влади під назвою "Майдан-3" вдалося збити. Українська розвідка отримала офіційні документи росіян. Згідно з ними, кампанія мала проходити в травні та влітку 2024-го.