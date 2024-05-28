Стефанчук прокоментував російський наратив про начебто "нелегітимність" Зеленського

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук прокоментував російський наратив про начебто "нелегітимність" Володимира Зеленського. Цю дезінформацію постійно просуває як в Україні, так і на Заході російська пропаганда.

Як ідеться в дописі Стефанчука у фейсбуці, Президентом України "є і до завершення воєнного стану буде залишатися Володимир Зеленський. І все це, відповідно до Конституції та законів України".

"Дуже добре, що на Росії почали читати Конституцію України. Рекомендував би допитливим читачам опановувати текст нашої Конституції не вибірково й звернути увагу на частину 1 статті 108: «Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України». У демократичних суспільствах це називається неперервністю влади. Але ця «неперервність» не в російському (як «довічність»), а в нормальному, демократичному та безпековому розуміннях", - заявив спікер українського парламенту.

Він назвав російські наративи "настільки ж передбачуваними, наскільки й безглуздими". А також порадив росіянам прочитати власну "Конституцію"."...Було б дуже добре, якби крім Конституції України, на Росії почали читати свою власну «Конституцію». І йдеться не про якісь примарні для Росії засади демократичного устрою чи прав людини та громадянина. А хоча б у тій частині, де сказано, що Російська Федерація вживає заходів із підтримки та укріплення міжнародного миру та безпеки, забезпеченню мирного співіснування держав і народів. Аби далеко не гортати — це стаття 79.1", - додав Стефанчук.

Російська дезінформація про статус Президента Зеленського