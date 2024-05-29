Військовослужбовець дарує Бентлі за донат: "Українська команда" збирає на дрони для ЗСУ

Військовослужбовець ЗСУ подарує свій автомобіль Bentley одному з учасників збору на дрони, який проводить «Українська команда». Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».

«Візьми участь в унікальній історії: захисник України дарує Bentley за донат! Кожні 200 гривень – це шанс стати власником «Бентлі». 400 гривень – це два шанси, 600 гривень – три шанси. І так далі. Більше донатів – більше шансів! Тож долучайтеся до збору «Української команди» вже сьогодні!» - йдеться у повідомленні «Української команди».

В коментарях до донатів у банці або у призначенні платежу обов’язково потрібно вказати слово «Bentley» та номер телефону для зв’язку, зазначають у волонтерському штабі.

Переможця буде визначено 28 червня за допомогою рандомайзера. Після цього власник Bentley Роман, який зараз служить у ЗСУ, особисто передасть ключі від автівки переможцю, наголошують в «Українській команді».

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