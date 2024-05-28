Документальний фільм Сенцова про війну в Україні покажуть влітку на фестивалі в Карлових Варах

Документальний фільм українського режисера Олега Сенцова покажуть цього літа на кінофестивалі в Карлових Варах. Про це йдеться на сайті кінофестивалю.

Під час одного з ворожих штурмів артилерією була знищена бойова машина піхоти підрозділу, в якому служить Олег Сенцов. Його спроби організувати евакуацію частини свого підрозділу були ускладнені відсутністю боєприпасів і безперервним вогнем росіян.

Фільм Сенцова описує унікальний досвід безпосереднього учасника цих подій.

Фестиваль пройде з 28 червня по 6 липня.

Зазначимо, восени минулого року режисер Олег Сенцов розповів “Українському свідку” про свою мотивацію воювати та бойовий досвід під Авдіївкою: “Я і раніше не дуже любив Путіна, розумів, що це всесвітнє зло. Але після того, що він зробив та продовжує робити з Україною, для мене ця війна стала особистою".