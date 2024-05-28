Внаслідок російського удару у Торецьку загинули двоє цивільних

Сьогодні ввечері, 28 травня, російські війська атакували трьома авіабомбами Торецьк у Донецькій області. Росіяни поцілили по житловому кварталу в центральній частині міста.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

“Внаслідок прямого влучання зруйновано під’їзди у двох багатоповерхових будинках та будівлю підприємства. Тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали 63-річний місцевий мешканець та його дружина. Поранень різного ступеня тяжкості зазнали троє жінок віком 24, 53 і 63 років”,- зазначили в прокуратурі.

Поранених шпиталізували, їм надається кваліфікована медична допомога. Остаточна кількість загиблих встановлюється.

Попередньо, армія РФ вдарила по Торецьку бомбами КАБ-250.

внаслідок сьогоднішнього удару по Олексієво-Дружківці. Зранку росіяни скинули на містечко півторатонну об'ємно-детонуючу авіаційну бомбу з модулем планерування і корекції.