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ЄС відреагував на ухвалення закону про "іноагентів" у Грузії

Європейська спільнота розглядає "усі варіанти реагування на ці події".

ЄС відреагував на ухвалення закону про "іноагентів" у Грузії
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз "глибоко шкодує", що парламент Грузії вирішив подолати вето президента на закон про "іноагентів" та проігнорувати аргументи Венеціанської комісії з вимогою скасувати цей закон.

Таку заяву оприлюднила Європейська комісія.

"ЄС неодноразово наголошував, що закон, ухвалений парламентом Грузії, суперечить основним принципам та цінностям ЄС", - наголосили в ЄК. У ЄС вважають, що  ухвалення документа призведе до "відступу щонайменше за трьома з дев'яти кроків (з дезінформації; з поляризації; з основних прав та участі організацій громадянського суспільства), викладених у рекомендаціях Комісії щодо надання статусу кандидата, схваленої лідерами ЄС, та негативно вплине на ситуацію в Грузії".

Єврокомісія закликала владу Грузії "повернутися на шлях ЄС". 

"Ще є час змінити динаміку, але потрібна тверда прихильність з боку керівних органів. ЄС та його держави-члени розглядають усі варіанти реагування на ці події", - йдеться в заяві ЄК.

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила нинішнє голосування грузинського парламенту.

"Зробивши цей крок, влада Грузії, на жаль, упустила останню можливість відкликати цей законопроєкт і відмовилася вести змістовний діалог, ігноруючи недвозначні рекомендації Венеціанської комісії, чиї авторитетні юридичні висновки відображають наші демократичні стандарти", - наголосила Пейчинович-Бурич.

Генсек Ради Європи висловила стурбованість тим, що немає покарання за "акти залякування, непропорційне застосування сили та стигматизації організацій громадянського суспільства, громадянських активістів та мирних протестувальників". 

"Рада Європи, як і раніше, повністю підтримує європейські устремління грузинського народу", - наголосила Пейчинович-Бурич.

  • 28 травня грузинський парламент подолав вето президентки Саломе Зурабішвілі на закон "Про прозорість іноземного впливу", який ще називають законом про "іноагентів".
  • Проти зауважень президентки проголосували 66 депутатів, за подолання вето проголосували 84 депутати, проти – 4.
  • Закон вимагає від грузинських організацій, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, реєструватися як “іноземні агенти”. За порушення законодавчої норми їм загрожує штраф. Критики порівняли його із законом, який російський диктатор Володимир Путін використовує для придушення інакомислення вже понад 10 років.
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