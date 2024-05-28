ЄС відреагував на ухвалення закону про "іноагентів" у Грузії

Європейський Союз "глибоко шкодує", що парламент Грузії вирішив подолати вето президента на закон про "іноагентів" та проігнорувати аргументи Венеціанської комісії з вимогою скасувати цей закон.

Таку заяву оприлюднила Європейська комісія.

"ЄС неодноразово наголошував, що закон, ухвалений парламентом Грузії, суперечить основним принципам та цінностям ЄС", - наголосили в ЄК. У ЄС вважають, що ухвалення документа призведе до "відступу щонайменше за трьома з дев'яти кроків (з дезінформації; з поляризації; з основних прав та участі організацій громадянського суспільства), викладених у рекомендаціях Комісії щодо надання статусу кандидата, схваленої лідерами ЄС, та негативно вплине на ситуацію в Грузії".

Єврокомісія закликала владу Грузії "повернутися на шлях ЄС".

"Ще є час змінити динаміку, але потрібна тверда прихильність з боку керівних органів. ЄС та його держави-члени розглядають усі варіанти реагування на ці події", - йдеться в заяві ЄК.

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила нинішнє голосування грузинського парламенту.

"Зробивши цей крок, влада Грузії, на жаль, упустила останню можливість відкликати цей законопроєкт і відмовилася вести змістовний діалог, ігноруючи недвозначні рекомендації Венеціанської комісії, чиї авторитетні юридичні висновки відображають наші демократичні стандарти", - наголосила Пейчинович-Бурич.

Генсек Ради Європи висловила стурбованість тим, що немає покарання за "акти залякування, непропорційне застосування сили та стигматизації організацій громадянського суспільства, громадянських активістів та мирних протестувальників".

"Рада Європи, як і раніше, повністю підтримує європейські устремління грузинського народу", - наголосила Пейчинович-Бурич.