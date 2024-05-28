ЄС відреагував на ухвалення закону про "іноагентів" у Грузії

Європейський Союз "глибоко шкодує", що парламент Грузії вирішив подолати вето президента на закон про "іноагентів" та проігнорувати аргументи Венеціанської комісії з вимогою скасувати цей закон.
Таку заяву оприлюднила Європейська комісія.
"ЄС неодноразово наголошував, що закон, ухвалений парламентом Грузії, суперечить основним принципам та цінностям ЄС", - наголосили в ЄК. У ЄС вважають, що ухвалення документа призведе до "відступу щонайменше за трьома з дев'яти кроків (з дезінформації; з поляризації; з основних прав та участі організацій громадянського суспільства), викладених у рекомендаціях Комісії щодо надання статусу кандидата, схваленої лідерами ЄС, та негативно вплине на ситуацію в Грузії".
Єврокомісія закликала владу Грузії "повернутися на шлях ЄС".
"Ще є час змінити динаміку, але потрібна тверда прихильність з боку керівних органів. ЄС та його держави-члени розглядають усі варіанти реагування на ці події", - йдеться в заяві ЄК.
Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила нинішнє голосування грузинського парламенту.
"Зробивши цей крок, влада Грузії, на жаль, упустила останню можливість відкликати цей законопроєкт і відмовилася вести змістовний діалог, ігноруючи недвозначні рекомендації Венеціанської комісії, чиї авторитетні юридичні висновки відображають наші демократичні стандарти", - наголосила Пейчинович-Бурич.
Генсек Ради Європи висловила стурбованість тим, що немає покарання за "акти залякування, непропорційне застосування сили та стигматизації організацій громадянського суспільства, громадянських активістів та мирних протестувальників".
"Рада Європи, як і раніше, повністю підтримує європейські устремління грузинського народу", - наголосила Пейчинович-Бурич.
- 28 травня грузинський парламент подолав вето президентки Саломе Зурабішвілі на закон "Про прозорість іноземного впливу", який ще називають законом про "іноагентів".
- Проти зауважень президентки проголосували 66 депутатів, за подолання вето проголосували 84 депутати, проти – 4.
- Закон вимагає від грузинських організацій, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, реєструватися як “іноземні агенти”. За порушення законодавчої норми їм загрожує штраф. Критики порівняли його із законом, який російський диктатор Володимир Путін використовує для придушення інакомислення вже понад 10 років.