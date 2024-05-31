Олександр Мартиненко помер 28 травня у Києві у віці 63-х років.

Сьогодні, 31 травня, у Києві попрощалися із засновником "Інтерфакс-Україна", заслуженим журналістом України Олександром Мартиненком.

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