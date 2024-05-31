Сьогодні, 31 травня, у Києві попрощалися із засновником "Інтерфакс-Україна", заслуженим журналістом України Олександром Мартиненком.
Олександр Мартиненко помер 28 травня у Києві у віці 63-х років.
- Олександр Мартиненко народився 22 серпня 1960 року у місті Харкові.Закінчив економічний факультет Харківського державного університету.
- Працював молодшим науковим співробітником кафедри планування народного господарства Харківського держуніверситету (1987—1990),
- кореспондентом, редактором відділу газети «Орієнтир Діп» (1990—1992), головним редактором агентства «Харків-новини» (1992),
- президентом агентства «Інтерфакс-Україна» (1992—1998),
- заступником глави (1991) та консультантом (2001) Адміністрації президента України, прессекретарем президента України (1998—2001);
- від 2003 — генеральний директор «Інтерфакс-Україна».
- Окрім того, Олександр Мартиненко був членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення (2002—2003).