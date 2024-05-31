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У Києві попрощалися із засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком

Церемонія прощання пройшла на території Байкового кладовища.

У Києві попрощалися із засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком
Фото: LB.ua

Сьогодні, 31 травня, у Києві попрощалися із засновником "Інтерфакс-Україна", заслуженим журналістом України Олександром Мартиненком. 

Олександр Мартиненко помер 28 травня у Києві у віці 63-х років. 

  • Олександр Мартиненко народився 22 серпня 1960 року у місті Харкові.Закінчив економічний факультет Харківського державного університету. 
  • Працював молодшим науковим співробітником кафедри планування народного господарства Харківського держуніверситету (1987—1990), 
  • кореспондентом, редактором відділу газети «Орієнтир Діп» (1990—1992), головним редактором агентства «Харків-новини» (1992), 
  • президентом агентства «Інтерфакс-Україна» (1992—1998), 
  • заступником глави (1991) та консультантом (2001) Адміністрації президента України, прессекретарем президента України (1998—2001); 
  • від 2003 — генеральний директор «Інтерфакс-Україна».
  • Окрім того, Олександр Мартиненко був членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення (2002—2003).
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