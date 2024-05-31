Міністерство невивчених уроків

Харківщину евакуюють в Харків, куди системно прилітають КАБи , балістика та все, що може долетіти з території росії.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Найгірше та найстрашніше – прилітає абсолютно рандомно, за принципом “головне – в Харків”. Але замість убезпечення харків’ян ми додаємо та розширюємо зону ризику евакуйованими. Я не бачу тут ніякої логіки: з лінії обстрілу на лінію обстрілу, щоб що? Хіба щоб сказати, що ми всіх евакуювали. Дивні дива.

Проте це не просто небезпечно, але й корисно для росіян. Чому? Тому, що мета обстрілів Харкова лише одна – хаос та неконтрольована державою втеча в середину країни. Тому додаткове навантаження Харкова цивільними лише прискорює та наближує досягнення цієї мети росіянами. Факт.

Тут би мав вступити в дію Уряд у вигляді Мінреінтеграції та Мінсоцполітики, але – ні. Навіщо? Публічно віце-прем’єрка звітує: евакуація триває. Тому все гаразд. Справу зроблено. Бо їхня справа – не результат та люди, а процес та звіт. Do-did-done.

Логічно поставити питання що далі?

Якщо хтось думає (або робить вигляд, що думає), що люди повернуться у Вовчанськ – пропоную подивитись на фото/відео Вовчанська зараз. Порівняти їх з Мар’їнкою, Бахмутом, Авдіївкою з Маріуполем та далі по всьому списку російського “звільнення”. Подивитись та чесно визнати: людям нікуди буде повертатись. Фізично.

Їм нікуди повертатись, немає де жити зараз та жодного натяку на турботу в найближчі часи. Найгірше, що з моменту посадки в евакуаційний автобус/потяг/машину вони для держави перестають існувати. Все. Їх більше немає. Тінь. Доведено всіма окупованими містами України з 2022 року.

Проте, нам продовжують пускати пил в очі. Форуми, конференції, фото. Я вже знаю все про майбутнє після перемоги. Я не знаю лише одного, як внутрішнім біженцям до неї дожити тут. В евакуації. Сам на сам зі своїми проблемами. Безробіття, відсутність перекваліфікації як програми, відсутність дистанційної освіти. Присутність лише великого нічого та купи красивих професійних фото людей, які роблять вигляд, що щось роблять для нас.

І це має скінчитися якомога швидше. Бо це як харківські фортифікації та продавлений наступ призводить до втрат. Величезних втрат людей тут і зараз. Зараз та завтра.