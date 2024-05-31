Росія вночі вдарила по Харкову. Загинули п'ятеро, понад 20 поранені (оновлено)

Ворог серед ночі обстріляв Харків балістичною зброєю. Є влучання в трьох різних місцях.

За інформацією мера Ігоря Терехова, було зафіксовано два влучання в районі щільної житлової забудови. Як стало відомо пізніше, окупанти поцілили у п'ятиповерховий житловий будинок.

На місці обстрілу виникла пожежа. Станом на 9:34 кількість загиблих зросла з чотирьох до п'яти, поранені 25 людей.

Станом на 8:37 повідомляли, шо під завалами будинку можуть перебувати ще чотири людини. Після цього знайшли одного загиблого.

За словами Ігоря Терехова, окупанти знову застосували тактику повторних ударів.

"Внаслідок повторного обстрілу о 00:15 пошкоджено пожежний автомобіль та авто «швидкої»", – повідомив він вранці.

Окрім того, Росія вдарила ще по двох локаціях в місті. Внаслідок влучання ракети в землю на території цивільного підприємства загинув чоловік 1959 року народження.

"Ще одне влучання – у трьохповерхову адміністративну будівлю", – додав мер.