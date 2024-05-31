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Росія вночі вдарила по Харкову. Загинули п'ятеро, понад 20 поранені (оновлено)

Місто знову потерпало від обстрілів балістичними ракетами.

Росія вночі вдарила по Харкову. Загинули п'ятеро, понад 20 поранені (оновлено)
Наслідки обстрілу
Фото: Суспільне Харків

Ворог серед ночі обстріляв Харків балістичною зброєю. Є влучання в трьох різних місцях.

За інформацією мера Ігоря Терехова, було зафіксовано два влучання в районі щільної житлової забудови. Як стало відомо пізніше, окупанти поцілили у п'ятиповерховий житловий будинок. 

На місці обстрілу виникла пожежа. Станом на 9:34 кількість загиблих зросла з чотирьох до п'яти, поранені 25 людей. 

Станом на 8:37 повідомляли, шо під завалами будинку можуть перебувати ще чотири людини. Після цього знайшли одного загиблого.

За словами Ігоря Терехова, окупанти знову застосували тактику повторних ударів.

"Внаслідок повторного обстрілу о 00:15 пошкоджено пожежний автомобіль та авто «швидкої»", – повідомив він вранці. 

Окрім того, Росія вдарила ще по двох локаціях в місті. Внаслідок влучання ракети в землю на території цивільного підприємства загинув чоловік 1959 року народження. 

"Ще одне влучання – у трьохповерхову адміністративну будівлю", – додав мер.

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