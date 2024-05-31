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Найбільша активність противника спостерігається на Покровському напрямку, – Генштаб

Також дещо активізувалися загарбники на Харківському напрямку. На цей час на цьому напрямку зафіксовано два бойові зіткнення.

Найбільша активність противника спостерігається на Покровському напрямку, – Генштаб
Фото: Фейсбук / Генштаб ЗСУ

На даний час загальна кількість бойових зіткнень збільшилась до 42, повідомляє Генштаб ЗСУ про оперативну ситуацію на фронті станом на 13.30. 

З початку доби найбільша активність противника спостерігається на Покровському напрямку. Наші воїни жорстко відповідають на штурмові дії російських окупантів, послідовно нищать ворога та його техніку.

Під вогнем ворожої артилерії з території РФ перебували прикордонні населені пункти Басівка Сумської та Клюси Чернігівської областей.

Дещо активізувалися загарбники на Харківському напрямку. На цей час зафіксовано два бойові зіткнення. З району Бєлгорода ворожі війська били двома керованими авіабомбами по Стариці та шістьма по Вовчанську. Атаку окупантів на Старицю відбито. Поблизу Вовчанська ще триває бій.

На Куп’янському напрямку відбито чотири штурмові дії противника неподалік Синьківки, Берестового та Макіївки. Ще дві атаки продовжуються біля Петропавлівки та Новоєгорівки.

На Лиманському напрямку російські загарбники намагалися покращити положення неподалік Діброви. Сили оборони завадили цьому. Ворожу атаку відбито. Ситуація контрольована. Водночас російські війська завдали ударів керованими авіаційними бомбами по Сіверську (із застосуванням однієї КАБ), Дробишевому (із застосуванням двох КАБ) та Новоєгорівці (із застосуванням теж двох КАБ). 

На Сіверському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилась до п’яти. Ворог продовжує атакувати в районах Білогорівки, Виїмки та Роздолівки. Успіху не має.

На Покровському напрямку російські окупанти здійснили 16 атак на позиції наших військ. Сім атак окупантів відбито в районах Калинового, Новоселівки Першої та Нетайлового. Ще дев’ять тривають поблизу Новоолександрівки, Сокола, Прогресу та Невельського. 

Три рази з початку доби росіяни вдавалися до штурмових дій на Курахівському напрямку. Одну атаку наші оборонці успішно відбили. В напрямку Красногорівки ще тривають бої.

На Придніпровському напрямку, в районі плацдарму на лівобережжі Дніпра, окупанти двічі атакували в районі Кринок. Успіху не мали. 

На решті напрямків обстановка без особливих змін.

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