Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку

Адже те, що ми їмо, п’ємо, які ліки приймаємо, впливає на те, як тіло реагує на спеку надворі. LB.ua переказує основні тези статті Washington Post.

Під кондиціонерами через брак електроенергії ми навряд чи посидимо, тож, крім базових правил, які ми радили раніше, слід проінспектувати також свою поведінку.

Прогноз погоди каже, що найближчим часом нас чекає суха погода й спека. Та й пора зараз – саме в тіні і й воді сидіти днями.

Фото: EPA/UPG Молодь розважається грою в Beer Pong ( потрібно влучити м’ячиком для пінг-понгу в келих з пивом і тоді його можна випити) у кемпінгу у Шарендійке, Нідерланди.

Алкоголь

Алкоголь розширює кровоносні судини на поверхні тіла, дозволяючи крові бути більш сприйнятливою до температури ззовні. Вона може нагріватися. І коли циркулює в такому стані, може підвищувати загальну температуру тіла, каже меддиректор департаменту невідкладної допомоги в Х'юстоні Кріс Зібел.

У сильну спеку це може збільшити ризик теплових захворювань — теплових судом, теплового виснаження, а у важких випадках — теплового удару.

Алкоголь також є сечогінним, що призводить до збільшення сечовипускання та потенційного зневоднення. Зібел пояснює, що алкоголь посилює втрату рідини, через що важче піттіти. Нездатність пітніти може відіграти роль між тим, чи у вас буде легше теплове виснаження чи більш небезпечний тепловий удар.

Оскільки піт насправді допомагає тілу охолоджуватися. Його нема – температура тіла буде вищою.

Фото: pexels.com Дівчинка їсть кавун

Їжа

Наші харчові звички можуть посилювати відчуття спеки.

Експерти радять уникати великих порцій їжі, також жирної і смаженої, оскільки такі продукти важче перетравити. Це може призвести до відчуття жару.

Натомість краще їсти легкі страви і частіше. Фахівці також рекомендують їсти продукти з високим вмістом рідини, які легко засвоюються, наприклад, фрукти та овочі.

«Переважну більшість рідини ми отримуємо з їжі», — каже Лі Фрейм, директор медицини щодо способу життя Університету Джорджа Вашингтона. Влітку наш організм природно тягне до їжі з високим вмістом води, як-от до кавуна і огірків.

«Наше тіло посилає сигнал голоду, якщо ми зневоднені. Тож якщо ви відчуваєте голод, можливо, ви насправді зневоднені», — додає Фрейм.

Фото: EPA/UPG Кранівник п’є воду у кабіні крана, де немає кондиціонування, у спекотний робочий день, Франкфурт, Німеччина

Вентилятори на батарейках чи акумуляторах

Якщо ви на вулиці, або вдома і кондиціонер не ввімкнеш, скористайтеся електричними вентиляторами на батарейках чи акумуляторах.

Тільки майте на увазі, що коли спека вже нестерпна, вони допомогти не зможуть. Навпаки може стати ще жаркіше, пояснює науковець з питань клімату Люк Пенсонс, він досліджував безпечне використання вентиляторів.

Поради щодо кондиціонерів не переказуємо, бо це історія точно не наших умов у найближчій перспективі.

Кофеїн

Як пояснює терапевт з невідкладної допомоги Джофрі Комп у медцентрі Valleywise Health, збудження, яке частина людей відчуває після прийому високих доз кофеїну, збільшує рухливість, і тіло генерує більше тепла.

Кофеїновмісні напої можуть також зневоднити тіло через збільшене сечовипускання. Особливо якщо ви не випили достатньої кількості води чи електролітів на заміну.

Фото: EPA/UPG Люди стоять у черзі за кавою з льодом у Вестмінстері, у найспекотніший день у році у Великобританії (понад 32 градуси за Цельсієм), 6 вересня 2023 року.

Ліки

Ефекти від деяких ліків можуть підвищувати температуру тіла, пояснює Комп.

Антигістамінні, тобто протиалергічні препарати, призводять до певного звуження кровоносних судин на поверхні шкіри. Це теж може призводити до більшого нагрівання.

Добавки для схуднення, що продають без рецепту, теж збільшують вироблення тепла в організмі.

Проносні засоби теж призводять до більшої втратити рідини, тіло має менше запасів води для потовиділення та охолодження, каже Комп.

Бета-блокатори, які використовують люди з серцевими захворюваннями, знижують частоту серцевих скорочень. Це блокує здатність до теплообміну на поверхні шкіри, підтримуючи тепло всередині.

Деякі амфетаміни, які відпускають за рецептом, підвищують теплоутворення.

У деяких людей може статися гіпотермія через побічні ефекти ліків. Деякі психіатричні препарати змушують м’язи тремтіти і виробляти тепло.

Сечогінні ліки, які застосовують при високому кров’яному тиску чи інших захворюваннях серця, допомагають позбутися зайвої рідини. Утім, часте сечовипускання та втрата рідини під час сильної спеки можуть швидше призвести до зневоднення.

Але! Це не означає, що ви тепер маєте перестати приймати ліки, які маєте щодня для вашого стану здоров’я.