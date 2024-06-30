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Зеленський: запит на мобілізацію сформувало керівництво ЗСУ, вона йде за планом

Запит на кількість мобілізованих формує керівництво ЗСУ, а влада забезпечує військовослужбовців зброєю, одягом та сучасними технологіями.

Зеленський: запит на мобілізацію сформувало керівництво ЗСУ, вона йде за планом
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що запит на мобілізацію сформувало керівництво Збройних Сил України, і наразі вона йде за цим планом. 

Про це він розповів в інтерв’ю колумністці The Philadelphia Inquirer Труді Рубін.

На запитання щодо заохочення чоловіків йти в армію Зеленський відповів, що запит на кількість мобілізованих формує керівництво ЗСУ. Влада ж забезпечує військовослужбовців зброєю, одягом та сучасними технологіями.

"Але тактичні дії, скільки потрібно на фронті людей – необхідно, щоб це завжди формулювало військове керівництво. Воно сформулювало цифри, я їх бачив, і сьогодні вони йдуть за цим планом", - сказав Зеленський.

Він згадав про лотерею, яку використовували в США для мобілізації громадян на війну. Впроваджувати в Україні таку практику, на думку Зеленського неетично.

"І не дуже справедливо, якщо чесно, для всіх. І все ж таки, коли ця лотерейна історія була в Сполучених Штатах, але це була війна не на території США й не за існування країни. Це не екзистенційний виклик, це інші речі. Україна бореться за виживання", - пояснив Зеленський.

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