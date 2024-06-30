Зеленський: запит на мобілізацію сформувало керівництво ЗСУ, вона йде за планом

Президент Володимир Зеленський заявив, що запит на мобілізацію сформувало керівництво Збройних Сил України, і наразі вона йде за цим планом.
Про це він розповів в інтерв’ю колумністці The Philadelphia Inquirer Труді Рубін.
На запитання щодо заохочення чоловіків йти в армію Зеленський відповів, що запит на кількість мобілізованих формує керівництво ЗСУ. Влада ж забезпечує військовослужбовців зброєю, одягом та сучасними технологіями.
"Але тактичні дії, скільки потрібно на фронті людей – необхідно, щоб це завжди формулювало військове керівництво. Воно сформулювало цифри, я їх бачив, і сьогодні вони йдуть за цим планом", - сказав Зеленський.
Він згадав про лотерею, яку використовували в США для мобілізації громадян на війну. Впроваджувати в Україні таку практику, на думку Зеленського неетично.
"І не дуже справедливо, якщо чесно, для всіх. І все ж таки, коли ця лотерейна історія була в Сполучених Штатах, але це була війна не на території США й не за існування країни. Це не екзистенційний виклик, це інші речі. Україна бореться за виживання", - пояснив Зеленський.
- Раніше в Міноборони повідомили, що серед тих людей, які оновили свої дані від 18 травня, один мільйон і сто тисяч військовозобов’язаних є придатними до мобілізації.
- Генеральний штаб ЗСУ задоволений нинішніми темпами мобілізації. Якщо вони не зміняться до кінця літа, можна буде вносити до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію.