Російська армія обстріляла Херсон, є постраждалий

Російська армія у неділю, 30 червня, завдала удару по Дніпровському районі Херсона внаслідок чого постраждав 53-річний чоловік.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"До однієї з херсонських лікарень доставлено постраждалого. У 53-річного чоловіка вибухова травма та уламкові поранення спини", — повідомив він.
На момент ворожої атаки потерпілий перебував у будинку.
Упродовж минулої доби під ворожі обстріли потрапили 24 населені пункти Херсонської області. Унаслідок ворожої агресії одна людина загинула, ще п'ятеро зазнали поранень.