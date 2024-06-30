Російська армія обстріляла Херсон, є постраждалий

На час ворожої атаки чоловік перебував у будинку.

Російська армія у неділю, 30 червня, завдала удару по Дніпровському районі Херсона внаслідок чого постраждав 53-річний чоловік.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"До однієї з херсонських лікарень доставлено постраждалого. У 53-річного чоловіка вибухова травма та уламкові поранення спини", — повідомив він.

На момент ворожої атаки потерпілий перебував у будинку.

Упродовж минулої доби під ворожі обстріли потрапили 24 населені пункти Херсонської області. Унаслідок ворожої агресії одна людина загинула, ще п'ятеро зазнали поранень.