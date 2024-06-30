На території України вже відновлюють перші німецькі бойові машини, — Сметанін

На території України почали відновлювати перші німецькі бойові машини в рамках угоди з концерном Rheinmetall.

Про це розповів гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв'ю АрміяInform.

"На сьогодні з усіх наших іноземних партнерів саме з Rheinmetall ми найбільше просунулися. За стислий час ми пройшли шлях від укладання угоди та реєстрації спільного підприємства у жовтні 2023 року до початку роботи виробничих потужностей. Це був досить непростий шлях, але перші німецькі бойові машини вже відновлюються на території України", — зазначає Сметанін.

"Укроборонпром" довів іноземним партнерам, що здатний виконувати роботи високої складності.

"Українські професіонали здобули великий досвід ремонту бронетехніки після пошкоджень у боях, яких не було з часів Другої світової війни. Тому їх освоєння не стало проблемою", — додав він.

Директор "Укроборонпрому" зазначив, що у планах подальший розвиток і поглиблення взаємодії з Rheinmetall. У короткостроковій перспективі Україна планує перейти до ремонту артилерійських систем. Також у планах спільний великий проєкт з Rheinmetall — спільне підприємство новітніх німецьких БМП Lynx.

"Це багатоцільова броньована гусенична платформа, яка має великий потенціал та буде вкрай корисною для наших Сил оборони. Такий швидкий стрибок від відновлення техніки до її виробництва свідчить про високий потенціал партнерства з німецькими зброярами і про довіру до рівня професіоналізму української оборонки", — наголошує Сметанін.