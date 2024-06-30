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За тиждень Росія випустила по Україні понад 800 керованих авіаційних бомб

Сучасна протиповітряна оборона – це основа для зупинення щоденного російського терору.

За тиждень Росія випустила по Україні понад 800 керованих авіаційних бомб
Фото: скріншот

Упродовж цього тижня Росія випустила по Україні понад 800 керованих авіаційних бомб, якими обстріляла цивільну інфрастуруктуру українських міст, завдала руйнувань та призвела до загибелі людей. 

Про це написав у соцмережах президент України Володимир Зеленський.

"Проти наших міст і громад, проти наших людей, проти всього, що забезпечує нормальність життя", — написав він.

Зеленський зазначив, що Україна потребує сил і засобів, аби знищувати носії цих бомб – російську бойову авіацію.

"Чіткі рішення, які допоможуть захистити наших людей. Завдання ударів на великі відстані й сучасна протиповітряна оборона – це основа для зупинення щоденного російського терору. Дякую всім партнерам, які це розуміють", – додав він.

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