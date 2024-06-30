За тиждень Росія випустила по Україні понад 800 керованих авіаційних бомб

Сучасна протиповітряна оборона – це основа для зупинення щоденного російського терору.

Упродовж цього тижня Росія випустила по Україні понад 800 керованих авіаційних бомб, якими обстріляла цивільну інфрастуруктуру українських міст, завдала руйнувань та призвела до загибелі людей.

Про це написав у соцмережах президент України Володимир Зеленський.

"Проти наших міст і громад, проти наших людей, проти всього, що забезпечує нормальність життя", — написав він.

Зеленський зазначив, що Україна потребує сил і засобів, аби знищувати носії цих бомб – російську бойову авіацію.

"Чіткі рішення, які допоможуть захистити наших людей. Завдання ударів на великі відстані й сучасна протиповітряна оборона – це основа для зупинення щоденного російського терору. Дякую всім партнерам, які це розуміють", – додав він.