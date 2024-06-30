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Окупанти виставляють на продаж захоплені аграрні ділянки на Херсонщині

На ТОТ Херсонської області колаборанти планують передати так званим "інвесторам" близько 40 захоплених аграрних ділянок.

Окупанти виставляють на продаж захоплені аграрні ділянки на Херсонщині
Фото: Центр національного спротиву

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини місцеві колаборанти планують передати близько 40 захоплених аграрних ділянок так званим "інвесторам".

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Йдеться про ділянки, власники яких були змушені покинути територію Херсонщини через окупацію регіону. Місцеві гауляйтери, користуючись цим, хочуть "легалізувати" самочинне користування ділянками.

"Тепер ці фірми-прокладки стануть "інвесторами" і за безцінь отримають "право власності" на ділянки. Звичайно що ці права є юридично нікчемними й вся власність повернеться до власників разом з приходом ЗСУ", — пишуть у спротиві.

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