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Заступника генпрокурора Дмитра Вербицького звільнили "за власним бажанням"

Наказ про звільнення підписаний 1 липня.

Заступника генпрокурора Дмитра Вербицького звільнили "за власним бажанням"
Дмитро Вербицький
Фото: Офіс генпрокурора

Заступник Генерального прокурора Дмитро Вербицький, який фігурував у журналістських розслідуваннях, пішов із посади.

Як йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора, він пішов за власним бажанням.

"Генеральний прокурор Андрій Костін 01.07.2024 підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника Генерального прокурора Дмитра Вербицького", – зазначили у повідомленні. 

  • У травні цього року "Схеми" повідомляли про те, що заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький мешкає в будинку в елітному київському котеджному містечку "Коник", придбаному його племінником за понад 2 млн гривень, тобто в шість разів дешевше ринкової ціни.
  • Журналісти також звернули увагу, що Офіс генпрокурора, де працює Вербицький, здійснює процесуальне керівництво в розслідуванні Державного бюро розслідувань проти "Коника" щодо незаконного відчуження земельних ділянок, які перебували в комунальній власності Києва.
  • У другому розслідуванні "Схеми" розповіли про дівчину Вербицького Христину Ільницьку, яка у 2024 стала власницею нового Porsche і 3-поверхового котеджу в тому ж "Конику", загальна вартість яких складає щонайменше 52 мільйони гривень – хоча її сукупний дохід, прозвітований перед державою за останнє десятиліття, склав трохи більше ніж 360 тисяч гривень. 
  • У червні Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького. 
  • А через декілька днів генеральний прокурор Андрій Костін наказав перекласти виконання обов’язків свого заступника Дмитра Вербицького на інших заступників. 
  • Раніше Костін заявив, що не буде звільняти свого заступника Вербицького, поки йде службове розслідування. 

Хто такий Дмитро Вербицький

  • Народився 9 вересня 1980 року в Одесі, а в 2002 році закінчив Одеську державну морську академію за спеціальністю "Правознавство", кваліфікація юрист, у 2014 році – Національну академію прокуратури України за спеціальністю "Правознавство", кваліфікація магістр права.
  • З травня 2003 року по листопад 2011 року працював в органах прокуратури Одеської області на посадах помічника прокурора, слідчого, заступника прокурора районного рівня. З березня 2012 по жовтень 2013 працював в органах прокуратури Івано-Франківської області, потім по квітень 2014-го – був заступником начальника першого слідчого відділу слідчого управління Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України.
  • З квітня по вересень 2014 року працював у прокуратурі Одеської області, з вересня 2014 року по січень 2015 року працював у прокуратурі Миколаївської області.
  • З січня 2015 року по травень 2020 року працював в органах прокуратури Одеської області, а з травня по вересень був там заступником обласного прокурора. 
  • З жовтня 2020 року по вересень 2022 року – заступник керівника Одеської обласної прокуратури.
  • З 12 вересня 2022 – заступник генерального прокурора.
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