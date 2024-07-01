Заступника генпрокурора Дмитра Вербицького звільнили "за власним бажанням"

Заступник Генерального прокурора Дмитро Вербицький, який фігурував у журналістських розслідуваннях, пішов із посади.

Як йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора, він пішов за власним бажанням.

"Генеральний прокурор Андрій Костін 01.07.2024 підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника Генерального прокурора Дмитра Вербицького", – зазначили у повідомленні.

У травні цього року "Схеми" повідомляли про те, що заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький мешкає в будинку в елітному київському котеджному містечку "Коник", придбаному його племінником за понад 2 млн гривень, тобто в шість разів дешевше ринкової ціни.

Журналісти також звернули увагу, що Офіс генпрокурора, де працює Вербицький, здійснює процесуальне керівництво в розслідуванні Державного бюро розслідувань проти "Коника" щодо незаконного відчуження земельних ділянок, які перебували в комунальній власності Києва.

У другому розслідуванні "Схеми" розповіли про дівчину Вербицького Христину Ільницьку, яка у 2024 стала власницею нового Porsche і 3-поверхового котеджу в тому ж "Конику", загальна вартість яких складає щонайменше 52 мільйони гривень – хоча її сукупний дохід, прозвітований перед державою за останнє десятиліття, склав трохи більше ніж 360 тисяч гривень.

У червні Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького.

А через декілька днів генеральний прокурор Андрій Костін наказав перекласти виконання обов’язків свого заступника Дмитра Вербицького на інших заступників.

Раніше Костін заявив, що не буде звільняти свого заступника Вербицького, поки йде службове розслідування.

Хто такий Дмитро Вербицький