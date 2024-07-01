У ситуацію із зупинкою пропуску українських фур Польщею втрутилася Єврокомісія

Про ситуацію із призупинкою пропуску українських фур Польщею повідомили Єврокомісію, яка вже втрутилась в ситуацію зі свого боку та намагається вплинути на вирішення проблеми.
Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач. Він наголосив, що жодних дозволів на двосторонні перевезення не потрібно.
"Жодних дозволів на двосторонні перевезення не потрібно. Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС набула чинності в день підписання. Тобто ще 20 червня. До 10 липня діє перехідний період, який дозволяє перевізникам адаптуватись до нових правил", – написав він у фейсбуці.
За його словами, про це відомо польській стороні, зокрема, міністерству інфраструктури Польщі.
"Офіційними каналами польська сторона, як і всі інші країни-члени ЄС була повідомлена про оновлення Угоди між Україною та Євросоюзом", – зазначив Деркач.
Він додав, що наразі це питання лише внутрішньої комунікації польської сторони, і Україна вже звернулась до міністерства інфраструктури Польщі.
"Колеги запевняють нас, що намагаються вирішити проблему з митною службою", – прокоментував заступник міністра.
Транспортний безвіз
- Україна та Євросоюз продовжили дію “транспортного безвізу” 20 червня. Це дає можливість виконувати двосторонні та транзитні вантажні перевезення без необхідності отримання дозволів.
- Крім пролонгування угоди, оновлений документ передбачає низку зобов’язань як для українських, так і європейських перевізників.
- Україна підписала з ЄС угоду "транспортний безвіз", вантажні перевезення автомобільним транспортом, у червні 2022 року. У вересні її затвердив Зеленський, а у листопаді ратифікував Європарламент. Проте угода почала діяти ще до завершення ратифікаційних процедур.
- "Шляхи солідарності" між Україною та ЄС були створені як альтернатива судноплавним маршрутам Чорного моря, після того, як українські порти України були заблоковані Росією. Це дозволило додатковим вантажівкам перевозити життєво важливі вантажі в Україну.
- Підписаний документ спростив визнання водійських документів українців. Україна та ЄС звільнили власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія. Також дійсні сертифікати про професійну компетентність для водіння в ЄС.
- Проте «транспортний безвіз» призвів до протестів з боку польських перевізників у листопаді 2023 року. Зрештою, Польща забажала внести зміни до угоди між Україною та ЄС.
- У березні Європейська комісія запропонувала продовжити дію транспортної угоди із Україною до кінця 2025 року, проте із урахуванням деяких змін.