У ситуацію із зупинкою пропуску українських фур Польщею втрутилася Єврокомісія

Жодних дозволів на двосторонні перевезення не потрібно.

Про ситуацію із призупинкою пропуску українських фур Польщею повідомили Єврокомісію, яка вже втрутилась в ситуацію зі свого боку та намагається вплинути на вирішення проблеми.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач. Він наголосив, що жодних дозволів на двосторонні перевезення не потрібно.

"Жодних дозволів на двосторонні перевезення не потрібно. Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС набула чинності в день підписання. Тобто ще 20 червня. До 10 липня діє перехідний період, який дозволяє перевізникам адаптуватись до нових правил", – написав він у фейсбуці.

За його словами, про це відомо польській стороні, зокрема, міністерству інфраструктури Польщі.

"Офіційними каналами польська сторона, як і всі інші країни-члени ЄС була повідомлена про оновлення Угоди між Україною та Євросоюзом", – зазначив Деркач.

Він додав, що наразі це питання лише внутрішньої комунікації польської сторони, і Україна вже звернулась до міністерства інфраструктури Польщі.

"Колеги запевняють нас, що намагаються вирішити проблему з митною службою", – прокоментував заступник міністра.

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