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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули й 27 отримали поранення

Всього за добу росіяни 34 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 247 людей, у тому числі 18 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули й 27 отримали поранення
Фото: Телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули й 27 отримали поранення, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін. 

“За 1 липня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 в Українську, 1 в Новодмитрівці і Селидовому. Ще 27 людей в області за добу дістали поранення”, – повідомив посадовець.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 2 липня.

Покровський район. У Курахівській громаді 1 людина загинула і 4 поранені у Новодмитрівці; 1 людина поранена у Курахівці; пошкоджено 2 будинки в Острівському і 3 у Гірнику. В Українську Селидівської громади 2 людини загинули і 13 поранені, пошкоджено 22 приватні будинки, 12 багатоповерхівок, 5 адмінбудівель і 2 інфраструктурні об'єкти.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади 1 людина поранена, 1 будинок зруйновано і 1 пошкоджено. У Костянтинівці пошкоджено 2 будинки і 2 інфраструктурні об'єкти. У Катеринівці Іллінівської громади пошкоджено 8 об'єктів.

Бахмутський район. У Торецькій громаді 3 людини поранені у Сухій Балці і 1 у Нью-Йорку, пошкоджено 4 будинки і інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і 3 нежитлові приміщення. У Сіверську пошкоджено будинок.

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