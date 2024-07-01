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Через бойові дії є нові знеструмлення у семи областях

Кількість черг графіків погодинних відключень буде збільшена з 16:00 до 24:00. 

Через бойові дії є нові знеструмлення у семи областях
Фото: ДТЕК

Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Чернігівській областях. 

Про це повідомляє Укренерго.

На ранок без енергоживлення залишилися 475 населених пунктів.

З технічних причин та через бойові дії відключалися високовольтні лінії електропередачі у Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській, Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській областях. 

“Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі”, ‒ зазначають енергетики.

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Сьогодні обленерго застосовуватимуть обмеження споживання протягом всієї доби. Кількість черг графіків погодинних відключень буде збільшена з 16:00 до 24:00. 

“Причина збільшення обмежень – зростання споживання у зв’язку зі спекою. Стовпчик термометра сягає в денні години вище 30С. Сьогодні, за прогнозами, споживання очікується майже на 5% вищим, ніж вчора – у вихідний день”, ‒ додали в Укренерго.

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