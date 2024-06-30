Головне за неділю, 30 червня: удар КАБами по Харкову, пошкодження багатоповерхівки в Києві, наслідки удару по Вільнянську

Бойові дії на Донеччині, 124 бойових зіткнення, ворожі обстріли, графіки відключень на завтра. Яким запам’ятається 858-й день повномасштабної війни.

Унаслідок удару по Харкову виникла пожежа цивільної нежитлової будівлі.

Унаслідок обстрілу загорілося відділення пошти і 8 вантажних автомобілів.

Станом на 17:08 було відомо про одного загиблого. Згодом кількість постраждалих зросла до дев'яти. Серед них 8-місячна дитина, жінка, інші — чоловіки.

Загиблий - працівник поштового відділення.

Розбір завалів триває.

Увечері 30 червня Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для Києва та області.

Ракети прямували на південний схід від Чернігова на столицю, згодом ПС заявили про рух ворожих повітряних цілей через Бровари і попередили про небезпеку Вишгород.

Міський голова Києва Віталій Кличко згодом повідомив, що в області працюють сили протиповітряної оборони. А потім заявив про виклик екстрених служб в Оболонський район столиці.

Начальник міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що унаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі.

Кличко зазначив, що уламки впали на житловий будинок і сталося загоряння на 8 та 9 поверхах. Станом на 21.54 до медиків звернулися пʼять потерпілих жінок. За словами Віталія Кличка у них гостра реакція на стрес.

Пізніше КМВА оприлюднила подробиці ворожої атаки. Ракетний удар зафіксували близько 19.30. За попередніми даними Повітряних сил, РФ, ймовірно, застосувала крилаті ракети. Вони перетнули Чернігівщину і прямували на Київ з північно-східного напрямку. Силами і засобами ППО ворожі повітряні цілі були знищені. Тип та кількість ракет у підсумкових звітах оприлюднять військові.

Уламки збитих ворожих повітряних цілей упали і на території Київщини.

Кількість поранених унаслідок ракетного удару РФ у Вільнянську Запорізької області зросла до 38 людей, у тому числі 9 дітей. Серед поранених вагітна жінка, повідомляє МВС України.

Загинули семеро людей, серед яких троє дітей.

12 людей, поранених внаслідок удару, перебувають у лікарнях.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22.00 30 червня на фронті відбулися 124 бойові зіткнення. Найгарячішим напрямком протягом дня залишався Покровський.

Противник завдав по території України трьох ракетних ударів (чотири ракети) та 46 авіаційних ударів (загалом скинув 63 КАБ), застосував 401 дрон-камікадзе. Здійснив понад 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 30 червня – в новині.

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла 1 липня.

За інформацією компанії, заходи з обмеження споживання будуть застосовувати упродовж усієї доби.

"Причина - зростання енергоспоживання через спеку", - пояснили у НЕК і закликали економити світло тоді, коли воно є.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!