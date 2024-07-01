Батальйон "Птахи Мадяра" розширився до полку і розпочав рекрутинг
Батальйон "Птахи Мадяра" розширився до полку і розпочав рекрутинг
Зеленський: запит на мобілізацію сформувало керівництво ЗСУ, вона йде за планом
Зеленський: запит на мобілізацію сформувало керівництво ЗСУ, вона йде за планом
«Найчастіше чуємо питання “Чого ви це робите замість держави?”». Один день з командою, що допомагає пораненим військовим на ВЛК
«Найчастіше чуємо питання “Чого ви це робите замість держави?”». Один день з командою, що допомагає пораненим військовим на ВЛК
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Звільнити українських священиків із полону вдалося за сприяння Ватикану
Звільнити українських священиків із полону вдалося за сприяння Ватикану
У столиці Сербії охоронцю посольства Ізраїлю вистрілили в шию з арбалета. Охоронцю вдалося застрелити нападника
У столиці Сербії охоронцю посольства Ізраїлю вистрілили в шию з арбалета. Охоронцю вдалося застрелити нападника
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу
Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу
Росія випустила ракети на Київ. Уламки пошкодили багатоповерхівку (оновлення)
Росія випустила ракети на Київ. Уламки пошкодили багатоповерхівку (оновлення)
ГоловнаСуспільствоВійна

На Дніпропетровщині через ворожі обстріли горіло пшеничне поле

Унаслідок нічної атаки Дніпра постраждали 7 людей.

На Дніпропетровщині через ворожі обстріли горіло пшеничне поле
Згоріле пшеничне поле
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти протягом доби атакували Дніпропетровщину. Через обстріли Дніпра постраждали люди, а у області горіло пшеничне поле.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вночі російська армія поцілила по Дніпрі балістикою. Через російську атаку у місті постраждали 7 людей. Серед них – 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізовано, інші лікуватимуться амбулаторно.

У житловому районі пошкоджений магазин. Потрощені дахи та вікна в приватних будинках, багатоповерхівках. Інформація уточнюється.

Навслідки атаки РФ на Дніпро
Фото: Дніпропетровська ОВА
Навслідки атаки РФ на Дніпро

Нікопольщину агресор продовжував атакувати ввечері дронами-камікадзе та артилерією.

Поцілив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. 

Пошкоджені 5 приватних будинків, господарська споруда, лінії електропередач, газогін. Горіло поле з пшеницею. Пожежу рятувальники приборкали. Але вогонь знищив понад 2 га.

Насліки атаки на Нікопольщину
Фото: Дніпропетровська ОВА
Насліки атаки на Нікопольщину

По райцентру та Покровській громаді окупанти вдарили і вранці, застосувавши БпЛА й артилерію. Люди цілі. Інші наслідки з'ясовуються.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies