Російські окупанти протягом доби атакували Дніпропетровщину. Через обстріли Дніпра постраждали люди, а у області горіло пшеничне поле.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вночі російська армія поцілила по Дніпрі балістикою. Через російську атаку у місті постраждали 7 людей. Серед них – 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізовано, інші лікуватимуться амбулаторно.

У житловому районі пошкоджений магазин. Потрощені дахи та вікна в приватних будинках, багатоповерхівках. Інформація уточнюється.

Фото: Дніпропетровська ОВА Навслідки атаки РФ на Дніпро

Нікопольщину агресор продовжував атакувати ввечері дронами-камікадзе та артилерією.

Поцілив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах.

Пошкоджені 5 приватних будинків, господарська споруда, лінії електропередач, газогін. Горіло поле з пшеницею. Пожежу рятувальники приборкали. Але вогонь знищив понад 2 га.

Фото: Дніпропетровська ОВА Насліки атаки на Нікопольщину

По райцентру та Покровській громаді окупанти вдарили і вранці, застосувавши БпЛА й артилерію. Люди цілі. Інші наслідки з'ясовуються.