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Росія вночі атакувала Дніпро. Пошкоджено супермаркет, постраждав підліток (доповнено)

Ворог завдав удару по місту близько 2 години.

Росія вночі атакувала Дніпро. Пошкоджено супермаркет, постраждав підліток (доповнено)
Росія уночі 1 липня атакувала Дніпро
Фото: Суспільне Дніпро

Російська армія серед ночі атакувала Дніпро. Вибухи лунали близько 2 години, повідомило "Суспільне".

За даними місцевих кореспондентів, пошкоджено супермаркет. Стеля обвалилася в торговельний зал.

У будинках поруч із ним – вибиті вікна. 

Доповнення. Згодом начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що через російську атаку у місті постраждали семерл людей. Серед них – 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізовано, інші лікуватимуться амбулаторно.

У житловому районі пошкоджений магазин. Потрощені дахи та вікна в приватних будинках, багатоповерхівках. Інформація уточнюється.

  • За декілька днів до цього, 28 червня, армія Росії вдарила в Дніпрі по багатоповерхівці. Станом на вечір 30 червня рятувальники продовжували пошукові роботи. Одна людина загинула, 13 поранені. 
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