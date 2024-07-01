Росія вночі атакувала Дніпро. Пошкоджено супермаркет, постраждав підліток (доповнено)

Ворог завдав удару по місту близько 2 години.

Російська армія серед ночі атакувала Дніпро. Вибухи лунали близько 2 години, повідомило "Суспільне".

За даними місцевих кореспондентів, пошкоджено супермаркет. Стеля обвалилася в торговельний зал.

У будинках поруч із ним – вибиті вікна.

Доповнення. Згодом начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що через російську атаку у місті постраждали семерл людей. Серед них – 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізовано, інші лікуватимуться амбулаторно.

У житловому районі пошкоджений магазин. Потрощені дахи та вікна в приватних будинках, багатоповерхівках. Інформація уточнюється.