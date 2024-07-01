Росія вночі атакувала Дніпро. Пошкоджено супермаркет, постраждав підліток (доповнено)

Російська армія серед ночі атакувала Дніпро. Вибухи лунали близько 2 години, повідомило "Суспільне".
За даними місцевих кореспондентів, пошкоджено супермаркет. Стеля обвалилася в торговельний зал.
У будинках поруч із ним – вибиті вікна.
Доповнення. Згодом начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що через російську атаку у місті постраждали семерл людей. Серед них – 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізовано, інші лікуватимуться амбулаторно.
У житловому районі пошкоджений магазин. Потрощені дахи та вікна в приватних будинках, багатоповерхівках. Інформація уточнюється.
- За декілька днів до цього, 28 червня, армія Росії вдарила в Дніпрі по багатоповерхівці. Станом на вечір 30 червня рятувальники продовжували пошукові роботи. Одна людина загинула, 13 поранені.