Ганна Бондар: «Міська влада, мешканці, фахівці й держава — усі воюють між собою за міський простір»

Ми зустрілися з Ганною Бондар і спробували розібратися, що законодавці можуть нам запропонувати на заміну скандальному проєкту 5655, як технічно залучають профільні спільноти й що допомагає чи заважає групі виконати графіки розробки.

Розробляти містобудівний кодекс, за регламентом, повинні два роки: підготовку почали навесні 2023-го, у червні того самого року стартували офіційно; до напрацювань залучають дуже широке коло профільних спільнот, за рік провели понад 70 заходів. За графіком, концепцію мають представити вже у 2024 році. Але голова профільного комітету Шуляк, формально ініціаторка процесу, вже звинувачує цю робочу групу в затягуванні й зливі кодексу.

Бондар — голова підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій забудови в профільному комітеті ВР. Вона архітекторка за освітою і працювала в державних органах влади на різних посадах за цим профілем.

Тим часом у парламенті існує альтернативне розуміння реформ містобудівної сфери в Україні. Депутатка від тієї самої фракції СН Ганна Бондар публічно назвала проєкт 5655 покручем, який приймають в інтересах будівельних компаній і державних органів влади. Це сталося ще перед голосуванням за законопроєкт у другому читанні, і її підтримала частина депутатів фракції. На хвилі негативу чи ще з якихось причин Олена Шуляк доручила Ганні Бондар очолити розробку містобудівного кодексу — як альтернативу закону 5655.

Але ініціаторка й співавторка законопроєкту, депутатка фракції СН (тепер її голова) Олена Шуляк не відмовилася від свого бачення реформи навіть після того, як її масштабно не сприйняли. Хоч після великого резонансу й численних звернень президент не підписав цього законопроєкту, Шуляк, яка також є головою профільного комітету ВР, не покинула намірів реалізувати законодавчу ініціативу: за даними ЗМІ, тепер як урядову постанову-клон .

Ще до повномасштабного вторгнення Верховна Рада намагалася сказати своє слово в оновленні правил гри на будівельному ринку. Законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльност і » ( 5655 ), внесений у 2021 році, мав упорядкувати цю сферу, проте спричинив чи не найгучнішу суспільну дискусію останніх років. Його не сприйняли багато груп — від громадських організацій , активістів й асоціацій місцевих громад до представників професійних асоціацій . Дуже різні спільноти наголошували, що закон усуватиме їх від участі в містобудівельному процесі; що запропоновані механізми автоматичної регуляції шкодитимуть галузі; що пропоновані законом правила гри пролобійовані забудовниками. Після експертизи законопроєкту 5655 Єврокомісія у звіті також рекомендувала Україні утриматися від його впровадження.

«Будівельне свавілля», «хаос» і «дикий ринок» — це найбільш політкоректні епітети, якими українці описують свої враження від сучасної забудови міст. Від радянської та пострадянської планової системи ми перейшли до саморегульованої ринкової, яка на шляху дерегуляції десь утратила ознаки здорового глузду. Багато абсолютно різних спільнот констатують: з містобудуванням серйозні проблеми, але все ще не створено комплексного механізму їхнього розв'язання.

Фото: facebook/Anna Bondar Ганна Бондар

Перш за все чим розробка містобудівного кодексу відрізняється від нашумілого законопроєкту 5655?

Законопроєкт пропонував певні рішення для стадії проєктування, будівництва і заходи з цифровізації. А містобудівний кодекс міститиме весь спектр питань, які виникають у суспільстві в процесі будівництва.

Чинне законодавство у сфері містобудування — це величезна кількість законодавчих і підзаконних актів, які не відрізняються стрункістю. Наприклад, наш основний закон, який регулює містобудівну діяльність, прийнятий 2011 року. І за час його існування в нього вносили зміни більш ніж 70 разів. Треба розуміти, що кожен законопроєкт, яким вносили ці зміни, формували різні люди, політичні сили, в різні каденції.

І наразі це такий, перепрошую, франкенштейн.

Що кодекс має виправити порівняно із законом 5655?

Я просто не вважаю, що потрібно про нього говорити. Незалежно від того, хто його подавав. Ми створюємо окрему історію.

Більш раннього аналога містобудівного кодексу в Україні взагалі не існує?

Є згаданий закон 2011 року, зміни до нього та законодавство суміжних сфер, яке регулює дотичну діяльність (у сфері геодезії, архітектури, інвестицій тощо).

Ви працюєте над кодексом вже понад рік, і (я бачила анонси ваших сесій з експертами сфер) це дуже розгалужена робота. Як це — організовувати такий процес?

Те, що ми робимо, — дійсно широкий перегляд основних засад містобудівної діяльності й, відповідно, чинного законодавства. А також великий освітній процес.

На етапі відбору експертів я розуміла, що будь-кого, кого покличу, потім звинувачуватимуть, що він займає чийсь бік, і політично все буде дуже складно. Тому ми звернулися листами до всіх, кого знайшли: асоціацій, гільдій, спілок, — щоб вони направили свої представників (будівельників, архітекторів, геодезистів). І в деяких організаціях, до речі, були вибори представників до нас. Звернулася також до всіх міністерств, дотичних до кодексу, до громадських організацій. Залучили чотири асоціації місцевого самоврядування, профільні комітети Верховної Ради. У квітні минулого року затвердили склад робочої групи — там 189 осіб.

А 1 червня вже було перше засідання. Ми всі познайомилися і… далі процес став дуже гнучким. Забезпечили людям можливість вільно спілкуватися, а це дуже важливо у сфері, яка є дуже конфліктною. Тут два постійні типи конфлікту.

Перший — битва за міський простір. Це класичний конфлікт, який відбувається в усіх містах. Міська влада, мешканці, фахівці й державна влада — усі воюють між собою за міський простір. Мешканці хочуть отримати простір. Девелопмент хоче забудувати його. Фахівці намагаються зробити цей процес найменш шкідливим для мешканців. А міська влада бачить певний план розвитку і стикається з тими самими мешканцями.

І цей конфлікт природний, але десь він пригашений, тому що умови балансування цих інтересів більш справедливі. А в Україні держава ще досить сильно регулює ці процеси в містах, децентралізація все ще остаточно не відбулася.

І в нас це дуже високий рівень конфлікту — на рівні «люди валять паркани», аби їх почули.

І другий робочий конфлікт, який теж природний, — конфлікт на будівництві. Це історія між замовником, архітектором, інженером-конструктором, виконробом. У всіх різні задачі: замовник хоче дешевше, виконроб хоче швидше; інженер-конструктор хоче міцність, якість і надійність, щоб воно стояло; архітектор хоче функцію і красу.

Якщо, наприклад, у суспільстві висока будівельна культура, вимоги до якості будівництва, то це відбувається більш гармонійно — усі працюють на цей стандарт якості. Якщо ні (у нас поки що ні), то робочий конфлікт досить складний.

І ми зібрали всі професії, усі сторони, які природно конфліктують, і створили їм умови вільного спілкування та спроби побудувати довіру.

До речі, довіра між цими учасниками вибудовувалася нешвидко — минуло 9 місяців. І після цього періоду я відчула, як дискусія пішла зовсім по-іншому: люди почали чути одне одного, реагувати не на особистість, а на позицію, яку вона викладає.

Фото: parlament.ua Ганна Бондар (у центрі)

Крім того, на початку ми відпрацювали певні філософські питання: урбанізація України, куди вона йде; руйнація; демографія; вимоги Європейського Союзу. У нас було навіть окреме засідання про цінності українців і як це можна використати в містобудуванні.

Також запропонували освітню програму: у нас було 11 лекторів з різних країн світу, у тому числі й країн англосаксонського права, які розказували, як побудована система в них.

Що з почутого в обговореннях, на ваш погляд, найгостріше для стейкхолдерів сфери?

З великого до маленького. У нас міста самі себе практично не планують. І коли ми вживаємо термін «хаотична забудова» — це і є результат відсутності якісного планування. А мешканці міст бачать наслідки цього.

Низька планувальна культура, яку ми маємо, залежить і від законодавчого регулювання, і від рівня культури місцевого самоврядування. Я пам'ятаю такий момент з конференції в Гамбурзі про сталий розвиток: на одній панелі виступають мери західноєвропейських міст, і я розумію, що вони говорять про міське планування якісніше, ніж наші архітектори...

Ну і важливість стартового планування — містобудівна документація. Це база, основа основ. І якщо його не налагодити, то ми й далі матимемо хаотичну забудову.

Наступна історія — з 2011 року наше законодавство в містобудуванні лібералізувалося. Ми скасували багато різних процедур. Але це відбувалося з подачі однієї сторони містобудівного процесу — безпосередньо девелопменту. І нині скасування цих процедур призвело до колапсу.

Фото: Макс Требухов

Пояснюю. За статистикою, чи не на кожну земельну ділянку, на якій триває будівництво, відкрито декілька кримінальних проваджень. І якщо раніше організатор будівництва, замовник, міг, вибачте, прикритися погодженнями міста, містобудівною радою: мій проєкт фахівці розглянули, дали добро — або громадськими слуханнями, то зараз він голий, як горобець під стріхою, — не має жодних аргументів на свій захист. Вони загнали себе в глухий кут, розумієте?

І Україна єдина у світі, де відсутні всі ці процедури. Оце ми і виявили.

Відповідно, нам треба думати, як усе ж повернути процедури. І як не зарегулювати сферу, як боротися з корупцією, створювати прозорі правила.

Ми маємо мінімізувати ризики інвесторів. Тому що інвестори в Україні — це мешканці.

У нас зовсім інша система фінансування, не така, як у Європі чи Америці. Там девелопер бере гроші в банку, їх кладуть йому на рахунок, він будується до 70 % готовності й лише після цього має право залучати гроші покупців, мешканців. А в нас усі гроші — це гроші містян. І вони роблять ці ризиковані інвестиції.

У мене була унікальна ситуація: іде четверте засідання чи щось таке, в обличчя ще не всіх знаю, ми сидимо за круглими столами, учаснику дають слово, а він каже: «Я вважаю, що громадські слухання мають бути обов'язковими на всі об'єкти будівництва». Сама я такої думки не підтримую, оскільки вважаю, що слухання потрібні лише важливим проєктам. Але позиція прозвучала, цікавлюся, а хто її озвучив? Дивлюся, а це представник девелоперів. Йому набридло, що на нього постійно валяться закиди й обвинувачення, йому потрібна своя процедура, розумієте? Я була шокована, якщо чесно.

Можливо, девелопери думають, що зможуть проконтролювати слухання на свою користь.

Я розумію, є таке, що вони вміють працювати із цим. Але мені здається, що для них це можливість вийти в суспільне визнання, легітимність.

Стосовно громадських слухань — можна брати американський досвід. Там у кожному місті свої правила, усе дуже децентралізовано. Я візьму за приклад Нью-Йорк. По-перше, громадськість є суб'єктною. Що це означає? Якщо в Києві маю кожного дня дивитися на сайт міської ради або на сайт департаменту містобудування (який, до речі, закритий), чи щось планується в моєму районі, кварталі, то там місто зобов'язане проінформувати кожного мешканця, якого майбутнє рішення зачіпає. Тобто якщо у кварталі щось відбувається, кожен мешканець отримує про це лист від міської ради.

Фото: facebook/Anna Bondar Ганна Бондар

Кожен мешканець чи на рівні умовних кондомініумів?

Воно йде на рівні дистрикту, тобто на рівні кварталу. Кожен має свою раду. Це громадська діяльність, вона не оплачується. І ця рада дистрикту організовує слухання у себе. А протокол направляє в раду району. У раді району це вже політична історія: там обрані депутати, вони проводять слухання — це другий етап процедури. Ба більше, якщо, наприклад, девелопмент відбувається у твоєму кварталі, але інший квартал вважає себе зачепленим, то він теж має право провести слухання і їхній протокол також є офіційним документом. Кожен, кого стосується рішення, має право голосом проговорити своє ставлення. Це дуже ясна, струнка й гарна можливість кожного мешканця взяти участь у цьому процесі.

Я вас слухаю й уже уявляю, наскільки це складний механізм у реалізації…

Перше, що тут грає визначальну роль, — рівень освіти громади. Друге — бюрократична, організаційна структура. І головне — роки тренувань. Такий механізм обговорень вони шліфували 200 років.

І є дуже важливий момент у цих процедурах: усі об'єкти, які будують публічним коштом, проходять громадські слухання. Бо це податки цих самих мешканців, і ті хочуть знати, на що вони будуть витрачені. Наприклад, у Нью-Йорку, якщо міська рада хоче продати свою будівлю у приватну власність або купити будівлю приватну у власність міста, то спершу проводять громадські слухання.

До теми публічних слухань проєктів, які впливають на місто. Я ще пам'ятаю епоху архітектурно-містобудівних рад, на яких професійно обговорювали фахові нюанси проєкту і його вплив на місто загалом. Зараз ця практика майже знищена.

Містобудівні ради потрібні. І вони є у всіх країнах світу. Вони по-різному називаються, у них працює різна кількість людей. Наприклад, у Берліні при головному архітекторі містобудівна рада складається з сімох людей, і вони розглядають не тільки містобудівну документацію, а й окремі об'єкти. Це дуже гарний інструмент. Якщо був архітектурний конкурс, то це вже горнило фахового обговорення, проєкт відшліфований. Самим архітекторам цікаве й важливе це спілкування з колегами.

Фото: facebook/Містобудівний Кодекс України Робота над Містобудівним кодексом України в групах, 5 березня 2024

По-друге, це помічний інструмент для департаменту або управління містобудування під час вирішення складних питань. Головний архітектор (міста) може скликати раду й порадитися. По-моєму, у Львові взагалі навіть видача містобудівних умов (МУО) проходить містобудівну раду.

Чому тоді ці ради раніше скасували?

Їх не скасували, але в них забрали повноваження обов'язково розглядати окремі об'єкти. Містобудівні ради також існують на рівні областей. І вони розглядають виключно містобудівну документацію: за законом, сьогодні вони не можуть опуститися до рівня конкретного проєкту. Це робиться тільки за бажанням замовника, за його заявкою.

На вашу думку, містобудівні ради потрібні для об'єктів якого рівня?

Очевидно, що не треба проєкт вхідної групи до аптеки розглядати на містобудівній раді. Можемо говорити, наприклад, про об'єкти СС-3 (це вищий клас наслідків будівництва). Ради також мають розглядати об'єкти, які будуються бюджетним коштом, і те, що будується в історичному ареалі або в зонах охорони пам'яток.

Ви збираєтеся прописати цей блок чітко в кодексі?

Так, це буде прописано - в якого розміру громадах мають бути ці ради, для яких випадків будівництва.

Я дуже просто поясню. Як відбувається самий початок інвестиційного процесу? Девелопер приймає рішення, про те, що у нього вже є земельна ділянка, він планує щось там збудувати і звертається до міста за містобудівними умовами і обмеженнями забудови земельної ділянки. Тобто місто має йому сказати: будуєш не вище, не ширше, не глибше, не такої функції. І він, виходячи з цього, замовляє проєктну документацію, архітектор працює, замовник передає проєктну документацію в експертизу, там перевіряють на певні визначені законом питання і після того отримується дозвіл.

Але ніхто не перевіряє проєктну документацію на відповідність умовам і обмеженням, ця процедура виключена.

Нема механізму контролю. І це питання, до речі, обговорювалося на підкомітетах. Коли йшов законопроєкт (5655), я розуміла, що віддати місту право перевіряти проєктну документацію ніхто не хоче, тому ми намагалися вставити це право хоча би експертній організації. Але, на жаль, ця пропозиція не була підтримана і у нас досі немає процедури перевірки проєкту на відповідність МУО.

Фото: facebook/Anna Bondar

Якщо ми говоримо про контроль відповідності проєкту, то чи не вийде так, що забудовник замовлятиме послугу перевірки проєкту за свої гроші і тому буде диктувати, що писати у висновку?

Ні, це міська функція, і це саме так працює в усіх країнах світу. Це лише ми така унікальна країна.

Які ще були неочікувані відгуки під час обговорень в секціях?

Шо їм не вистачає контролю в процесі будівництва. І це говорила підгруппа “будівництво”. Міський контролер взагалі нікуди не ходить, і державний теж.

Ось приклад з тих же США. Отримали дозвіл, працюють. Виконроб, технагляд, авторський нагляд. Але міський контролер, який видав дозвіл, коли зведений фундамент, приходить на будову, дивиться, каже “добре, працюйте далі”. Він зафіксував, що фундамент зроблений згідно проєкту, не ширше, не глибше, а як має бути. Наступний етап це зведення коробки, як кажуть у нас. Створили стіни і дах, приходить інспектор, каже “ок” - або “не ок”. Ви вилізли кудись, вліво, вправо, вверх. Виправляєте. На цьому етапі легше виправити, розумієте? Третій раз він приходить, коли заводиться внутрішня інженерія. І четвертий раз він приходить на введення в експлуатацію.

Я це слухаю і вже відчуваю, як нас з вами звинувачують в пропаганді надмірного контролю, який дає поле для корупції… Поясніть, в чому тут інтерес будівельної організації?

Все просто - якщо кожен етап будівництва буде перевірений, вони потім спокійно можуть вводитися в експлуатацію.

І це вам дійсно говорили будівельники?

Так, група держархнагляд, група будівництво. Можливо на групі проєктування ще.

Для них це важливо, бо це можливість виправити помилки на ранній стадії. Одна з наших великих задач – це мінімізація ризиків інвесторів.

Інвесторів - в широкому сенсі цього слова: це і приватні покупці квартир і кошти громад, і великі інвестиційні проєкти.

Фото: EPA/UPG Будівництво багатоквартирного будинку вздовж Іст-Рівер, забудова на місці колишнього цукрового заводу Domino Sugar, у районі Бруклін, Нью-Йорк, США, 09 лютого 2023 року

Що говорять про це девелопери? Чи вони готові до такого рівня контролю?

Ну, подивимося, напишемо в концепції, будемо обговорювати. У нас є закон про відповідальність у сфері будівництва, якісь штрафи. Але весь цивілізований світ працює не через штрафи, а через професійне страхування, а також страхування будівельних ризиків. У нас цього немає, щоб ви розуміли. Тут ми на рівні дикунів.

Сфера проєктування, в першу чергу, вона дуже специфічна, це складна інтелектуальна праця. І коли багато людей бере участь в одному в проєкті, стаються помилки. І вчасно виправити помилку на папері, а не коли на будівництві вже зробили неправильно, - це дорого вартує. І для того, щоб можна було помилку проєктанта переробляти на будівництві, існує професійне страхування. Тобто під кожен об'єкт проєктант заключає договір зі страховою компанією, яка у випадку помилки покриє його ризики.

І друге – це страхування будівельних ризиків. Тобто страхування від невчасного завершення етапу будівництва. Цю систему треба вводити, і робити це поступово.

Зараз, до речі, ходить урядовий законопроєкт про підвищення штрафів. І там, наскільки мені відомо, є пропозиція, що штраф проєктанту буде як половина вартості проєктної документації. Але треба розуміти, що головний архітектор проєктів в Україні отримує 40 тисяч гривень. А проєктна документація може коштувати 5-8 мільйонів гривень.

Чим він буде віддавати? І цей нонсенс треба виправляти.

Які спільноти у вас в роботі проявляли себе найбільш активно і, на ваш погляд, чому?

Взагалі всі професії активні. Міністерства неактивні. І народні депутати поки не дуже активні. Вони чекають на концепцію: ви говоріть, говоріть, а потім буде текст - от його ми і будемо обговорювати.

Мінцифри зацікавилося вашим процесом напрацювань для кодексу?

Ні, ми їх не бачимо.

Як це можливо? Їх напрямок передбачений в складі майбутнього кодексу?

Обов'язково. У нас навіть ціла підгрупа спеціальна є про цифровизацію. Працюючи над складом підгруп, ми запросили Мінцифри одночасно з іншими офіційними листами. Через місяць відповідей від них не було. Комітет прийняв рішення затвердити склад РГ з тих представників інституцій, які надали офіційні відповіді. Від Мінцифри така відповідь прийшла через місяць після затвердження складу груп. Ми одразу включили їх контакти в поштову розсилку робочої групи і вони отримують всі матеріали і запрошення, але я не бачу їх на засіданнях. Потім голова комітету запропонувала змінити склад робочої групи, але комітет не підтримав це рішення.

Фото: facebook/Містобудівний Кодекс України Ганна Бондар

Які види електронних механізмів, фіксації і контролю ви обговорюєте?

Більше говорили про участь громадськості в електронному вигляді. Наприклад, зауваження і пропозиції до детального плану території. Тобто на містобудівному кадастрі може бути така платформа, де будь-яка людина може подивитися це планування і, відповідно, надати свої пропозиції.

Забудовники у вас активно себе проявляють?

Активні, в групі будівництва, в групі проєктування. Дуже активні були в підгрупах «Цивільний захист», де їх сильно торкнувся новий ДБН.

Це ж зовсім свіжий, сучасний ДБН?

Так, 2023 року. Сьогодні норматив говорить, що будь-який об'єкт, нове будівництво, реконструкція має обов'язково забезпечити під ним укриття. Проєктна документація по цьому об'єкту викладається у вільний доступ в електронну систему будівництва, будь-яка людина може подивитися. І виникає питання, якщо буде пряме влучання ракети в цей будинок, де всі мешканці в укритті, то хто навів? А, до речі, ці укриття - споруди подвійного призначення (паркінг, підвал) і вони за розрахунками ДБН не рятують від прямого попадання, тільки від уламків і ударної хвилі.

Не розумію. А які тут можливі альтернативи?

Мова не йде про те, що укриття не треба будувати. Треба, але такі, щоб вже пряме влучання могло витримати.

Ми бачимо можливість застосування іншого принципу - принципу роззосередження. Такі методи використовують Ізраїль, Сінгапур, Японія. Вони роблять так, щоб людина максимально швидко дісталася безпечного місця, де буде він і його родина. Це окремі кімнати, укріплені в квартирах, в просторі, де ліфтові шахти і так далі. Якщо будуть уламки і ударна хвиля, то ці кімнати можуть захистити людей.

Фото: EPA/UPG Укриття одразу біля дитячого майданчика та автобусної зупинки в місті Сдерот на півдні Ізраїлю, 8 серпня 2022 р.

Але хіба можливо передбачити такі конкретні рішення вже на рівні кодексу, який є більш засадничим документом?

Ми закладаємо принципи. Будемо консультуватися з військовими.

Крім того, прийняття кодексу - це дуже нешвидка історія.

На жаль, ми працюємо в ситуації політичної невизначеності. А процес створення кодексу має свої етапи і графік.

Ваша каденція парламенту може просто не встигнути його прийняти, я правильно розумію?

Принаймні, концепцію ми точно завершимо. У нас буде розуміння, які реформи, в яких напрямках треба зробити. Це буде обговорено на круглих столах, представлене на комітетських слуханнях, ми отримаємо зауваги, пропозиції і так далі.

Це буде в наступному році вже?

Ні, концепція буде раніше. Ми вже маємо за результатами наших публічних консультацій 42 аналітичні записки. Сподіваюся, що до кінця літа ми представимо всю концепцію.

А з чим у вас були проблеми в процесі роботи?

Ну, як завжди, політичні певні ризики. Наприклад, у нас був партнер міжнародної технічної допомоги USAID HOVERLA. І в квітні наш вже колишній

міністр Кубраков пішов - без оголошення війни, як то кажуть, - пішов до посла США в Україні і попросив закрити фінансування

для чотирьох проєктів, в тому числі для нашого.

Чому?

Я не знаю. Думаю, тому що хтось вважає цей проєкт альтернативою 5655. А оскільки міністерство дуже підтримувало той законопроєкт, вони побачили певні ризики в створенні нашого проєкту кодексу.

Фото: ukrreporter.com.ua Ганна Бондар

І фінансування закрили? На що воно мало піти?

Це був грант на роботу п'ятьох експертів, які “причешуть” - опрацюють результати наших робочих сесій і вироблять текст концепції. А також на публічні заходи в процесі обговорення, на переклад матеріалів англійською.

Був грант. Уже була відібрана громадська організація, провели відкритий конкурс експертів. І все, фінансування закрили. До речі, він закрив не тільки наше фінансування. Також сюди потрапили Інститут законодавчих ініціатив, і два гранти для Асоціації міст України. Всі, хто говорив щось не те, що хотіло чути міністерство, їм закрили фінансування.

Чи у вас є інші варіанти, як ви справитеся?

Сподіваюсь, що подужаємо. По-перше, вже відібрані експерти. По-друге, будемо без красивих публічних заходів, будуть заходи в зумі, окей.

Коли ви говорите “у нас забрали грант”, то вам завтра умовний Столар (відомий столичний забудовник) скаже: ось же я!

Ні-ні. Від жодної професійної асоціації, гільдії ми не візьмемо фінансування.

Чи ставляться учасники ринку до вас серйозно?

Не до мене, а до процесу. Так, ставляться серйозно - це підтверджує той факт, що протягом року велика кількість людей працювала над концепцією безкоштовно. Це означає, що кодекс на часі.

Але це означає, що кожен хоче встигнути в цей поїзд, щоб захистити свій інтерес?

Це ж прекрасно. Бо якщо ти не скажеш про свій інтерес, він і не буде захищений.