Окупанти обстріляли "Ураганами" Українськ на Донеччині, загинули дві жінки

Сьогодні, 1 липня вранці, о 07:40, війська держави-агресора вдарили з РСЗВ «Ураган» по м. Українськ Донецької області. Загинули двоє жінок.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі та в Донецькій ОВА.

В епіцентрі ворожої атаки опинилась житлова забудова. Внаслідок обстрілу двоє жінок 65 та 70 років, які перебували на вулиці, отримали травми, несумісні з життям. Крім того, дістали поранення різного ступеня тяжкості ще восьмеро цивільних, які також знаходились поруч з будинками.

Постраждалих доставлено до медичних закладів, де їм надається кваліфікована допомога.

В результаті обстрілу населеного пункту пошкоджено адміністративну будівлю та 10 багатоквартирних житлових будинків.

Всього за минулу добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Через російську агресію на Донеччині загинуло двоє людей, поранено дванадцять.