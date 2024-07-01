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Росіяни скинули авіабомбу на Цукурине Донецької області, поранена 14-річна дівчина

Всього через атаку постраждало шестеро осіб.

Росіяни скинули авіабомбу на Цукурине Донецької області, поранена 14-річна дівчина
Обстріл Цукуриного
Фото: Донецька обласна прокуратура

Вчора, 30 червня 2024 року, о 22:25, російська армія скинула авіабомбу на м. Цукурине Донецької області. Снаряд окупантів поцілив по приватному сектору. Отримали поранення 6 осіб, серед яких дитина.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі. 

Попередньо, ворог завдав удару «ФАБ-500». 

Внаслідок атаки зазнали тілесних ушкоджень 51-річна жінка та її донька 14 років. Також травмовано 4 місцевих жителів віком від 47 до 74 років. У потерпілих діагностовано забої та осколкові поранення.

Крім того, від влучання засобу ураження пошкоджено 21 домоволодіння й автомобілі.

Наслідки обстілу Цукуриного Донеччини
Фото: Донецька обласна прокуратура
Наслідки обстілу Цукуриного Донеччини

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – зазначили у прокуратурі. 

Позаминулої доби російська армія вбила 8 цивільних у Донецькій області і 14 мирних жилетів зазнали поранень.

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