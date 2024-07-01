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Голові Башкартостану і меру Уфи оголосили підозри за сприяння війні в Україні

Політики, використовуючи свій вплив і ресурси, надсилали окупантам конвої з допомогою. 

Голові Республіки Башкортостан і очільнику адміністрації міського округу Уфи повідомили заочні підозри в фінансуванні російської війни проти України. 

Від початку повномасштабної війни вони сприяють матеріальному та фінансовому забезпеченню потреб російських військ. Використовуючи політичний вплив та адміністративні ресурси, вони особисто розпоряджалися купувати для окупантів військову техніку, амуніцію, медпрепарати та продукти, повідомили в Офісі генерального прокурора України. 

"Матеріальні ресурси відправляються, в тому числі, в Україну, де окупаційні війська виконують завдання із захоплення українських територій", – йдеться у повідомленні. 

Станом на осінь 2023-го, щонайменше 100 конвоїв із допомогою окупантам відправили за сприяння бакширських політиків. 

Підозра росіянам оголошена за фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 110-2 КК України). 

Головою Республіки Башкортостан в статусі в.о. з 2018 року є Радій Хабіров (на фото ліворуч). А Очільником адміністрації міського округу Уфи – Ратмір Мавлієв (праворуч).

Керівництву Башкартостану оголосили підозри за сприяння російському вторгненню
Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram
Керівництву Башкартостану оголосили підозри за сприяння російському вторгненню

  • У Росії мешкає близько 1,6 млн башкирів, але вони не становлять більшості навіть у власній республіці. Цього року там спалахнули масові протести – у зв'язку з арештом місцевого активіста Фаїля Алсинова. Протести, традиційно для Росії, закінчилися перемогою силовиків. Більше – в матеріалі "У пошуках провісників краху Росії: башкирський бунт". 
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