На одному з енергетичних об’єктів Полтавщини загинув 54-річний працівник

На одному з енергетичних об’єктів Полтавської області загинув 54-річний працівник підрядної організації.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Чоловік загинув під час виконання висотних робіт.
“На одному з енергетичних об’єктів Полтавщини під час виконання висотних робіт загинув 54-річний працівник підрядної організації”, ‒ йдеться у пресрелізі.
Обставини нещасного випадку з'ясовуються.
- З технічних причин та через бойові дії вчора відключалися високовольтні лінії електропередачі у Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській, Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській областях.