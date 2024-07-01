На одному з енергетичних об’єктів Полтавщини загинув 54-річний працівник

“На одному з енергетичних об’єктів Полтавщини під час виконання висотних робіт загинув 54-річний працівник підрядної організації”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Чоловік загинув під час виконання висотних робіт.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України .

На одному з енергетичних об’єктів Полтавської області загинув 54-річний працівник підрядної організації.

Чоловік загинув під час виконання висотних робіт.

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