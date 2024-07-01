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На одному з енергетичних об’єктів Полтавщини загинув 54-річний працівник

Чоловік загинув під час виконання висотних робіт.

На одному з енергетичних об’єктів Полтавщини загинув 54-річний працівник
Фото: ДТЕК

На одному з енергетичних об’єктів Полтавської області загинув 54-річний працівник підрядної організації.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Чоловік загинув під час виконання висотних робіт.

“На одному з енергетичних об’єктів Полтавщини під час виконання висотних робіт загинув 54-річний працівник підрядної організації”, ‒ йдеться у пресрелізі. 

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Обставини нещасного випадку з'ясовуються.

  • З технічних причин та через бойові дії вчора відключалися високовольтні лінії електропередачі у Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській, Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській областях.
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