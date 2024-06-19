Генпрокурор Костін пояснив, чому не буде звільняти свого заступника Вербицького

Генеральний прокурор України Андрій Костін розповів, що триває службове розслідування щодо його заступника Дмитра Вербицького і заявив, що наразі звільняти його не буде.
В етері телемаратону Костін сказав, що Закон України "Про прокуратуру" не передбачає можливості відсторонити заступника від виконання обов’язків на етапі службового розслідування.
"Я мав розмову з паном Вербицьким. Він виклав мені свої аргументи та пояснення щодо ситуації. Він веде низку резонансних проваджень, фігуранти яких дуже зацікавлені у його відстороненні або звільненні", - зазначив Генпрокурор.
- Про Дмитра Вербицького журналісти оприлюднили вже декілька розслідувань. У травні "Схеми" з'ясували, що він мешкає в орендованому будинку, яке придбав племінник за значно меншу від ринкової вартість.
- Тиждень тому "Схеми" викрили розкішні покупки коханої Вербицького. Дівчина отримала у власність майно вартістю щонайменше 52 мільйони гривень.
- 18 червня "Схеми" повідомили, що НАБУ почало розслідувати можливе незаконне збагачення заступника Генпрокурора.
- Народні депутати вимагали, аби Костін прийшов у Раду, але він відмовився.