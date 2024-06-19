Генпрокурор Костін пояснив, чому не буде звільняти свого заступника Вербицького

Генеральний прокурор України Андрій Костін розповів, що триває службове розслідування щодо його заступника Дмитра Вербицького і заявив, що наразі звільняти його не буде.

В етері телемаратону Костін сказав, що Закон України "Про прокуратуру" не передбачає можливості відсторонити заступника від виконання обов’язків на етапі службового розслідування.

"Я мав розмову з паном Вербицьким. Він виклав мені свої аргументи та пояснення щодо ситуації. Він веде низку резонансних проваджень, фігуранти яких дуже зацікавлені у його відстороненні або звільненні", - зазначив Генпрокурор.