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Генпрокурор Костін пояснив, чому не буде звільняти свого заступника Вербицького

Костін чекає на результати службового розслідування.

Генпрокурор Костін пояснив, чому не буде звільняти свого заступника Вербицького
Андрій Костін
Фото: Макс Требухов

Генеральний прокурор України Андрій Костін розповів, що триває службове розслідування щодо його заступника Дмитра Вербицького і заявив, що наразі звільняти його не буде.

В етері телемаратону Костін сказав, що Закон України "Про прокуратуру" не передбачає можливості відсторонити заступника від виконання обов’язків на етапі службового розслідування.

"Я мав розмову з паном Вербицьким. Він виклав мені свої аргументи та пояснення щодо ситуації. Він веде низку резонансних проваджень, фігуранти яких дуже зацікавлені у його відстороненні або звільненні", - зазначив Генпрокурор.

  • Про Дмитра Вербицького журналісти оприлюднили вже декілька розслідувань. У травні "Схеми" з'ясували, що він мешкає в орендованому будинку, яке придбав племінник за значно меншу від ринкової вартість. 
  • Тиждень тому "Схеми" викрили розкішні покупки коханої Вербицького. Дівчина отримала у власність майно вартістю щонайменше 52 мільйони гривень.
  • 18 червня "Схеми" повідомили, що НАБУ почало розслідувати можливе незаконне збагачення заступника Генпрокурора.
  • Народні депутати вимагали, аби Костін прийшов у Раду, але він відмовився.
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