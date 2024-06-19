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Справи Майдану: прокуратура встановила двох правоохоронців, які причетні до розстрілу мітингувальників 20 лютого

Правоохоронці здійснили перші постріли з помпових рушниць по мітингувальниках 20 лютого 2014 року.

Справи Майдану: прокуратура встановила двох правоохоронців, які причетні до розстрілу мітингувальників 20 лютого
Фото: Офіс Генпрокурора

Офіс генпрокурора ідентифікував особи двох правоохоронців, які здійснили перші постріли з помпових рушниць по мітингувальниках 20 лютого 2014 року.

Про це повідомляє пресслужба відомства. "За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора зібрано достатньо доказів та повідомлено про підозру двом колишнім правоохоронцям, які здійснили перші постріли по мітингувальниках 20 лютого 2014 року. Це командир роти спецпідрозділу "Беркут" УМВС України в м. Севастополі та один із міліціонерів цього підрозділу", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, командир роти спецпідрозділу "Беркут" та його підлеглі, перебувалии 20 лютого 2014 року близько 9 год. ранку на вулиці Інститутській в Києві в районі пішохідного мосту. Діючи погоджено з правоохоронцями спецроти Київського "Беркуту", вони застосували до учасників акцій протесту вогнепальну зброю – помпові рушниці Форт-500, споряджені патронами з свинцевою картеччю.

Внаслідок таких дій підозрюваних загинуло троє мітингувальників, а ще троє отримали вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості.

Ці злочини передували подальшим масовим умисним вбивствам та замахам на вбивства учасників акцій протесту, вчиненим міліціонерами так званої "чорної роти" та внутрішніх військ МВС України із застосуванням нарізної табельної автоматичної та снайперської вогнепальної зброї.

Загалом зранку 20 лютого 2014 року було вбито 48 протестувальників, ще понад 90 отримали вогнепальні поранення.

Після цих подій підозрювані повернулися до міста Севастополя, де згодом перейшли на бік Росії та сприяли анексії півострова.

  • Слідство встановило, що експравоохоронець організував 18 лютого 2014 року у центрі Києва незаконне перешкоджання проведенню мирних зборів і демонстрацій із застосуванням фізичного насильства та спецзасобів. Обвинувачений з 2014 року переховується на тимчасово окупованій території України.
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