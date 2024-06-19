На Київщині з підпільного складу вилучили і передали ЗСУ понад 3,5 тисячі комплектуючих до ППО

У серпні 2023 року правоохоронці викрили цих же фігурантів на спробі продажу 80 танкових двигунів за втричі завищеною вартістю.

На Київщині вилучили більше 3,5 тисяч комплектуючих до ППО

Служба безпеки спільно з Національною поліцією передали на потреби Збройних Сил України понад 3,5 тис. комплектуючих для зенітно-ракетних комплексів ППО та артилерійських систем, а також - двигунів для бронемашин.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Усе це обладнання було вилучено з двох підпільних ангарів, які правоохоронці виявили на Київщині.

За даними слідства, нелегальні склади належали топменеджменту місцевої компанії, яка займається торгівлею спеціалізованим обладнанням для ракетно-артилерійського озброєння та бронетехніки.

Комплектуючі планували продати як необліковану продукцію без внесення даних до звітної документації. Однак, оборудку було завчасно викрито і заблоковано.

Фото: СБУ

Розслідування триває вмежах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

У СБУ нагадали, шо в серпні 2023 року правоохоронці викрили цих же фігурантів на спробі продажу 80 танкових двигунів до ЗСУ за втричі завищеною вартістю.