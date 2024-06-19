У додатку "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ
У додатку "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Російські шпигуни по сусідству
Російські шпигуни по сусідству
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Київщині з підпільного складу вилучили і передали ЗСУ понад 3,5 тисячі комплектуючих до ППО

У серпні 2023 року правоохоронці викрили цих же фігурантів на спробі продажу 80 танкових двигунів за втричі завищеною вартістю.

На Київщині з підпільного складу вилучили і передали ЗСУ понад 3,5 тисячі комплектуючих до ППО
На Київщині вилучили більше 3,5 тисяч комплектуючих до ППО
Фото: СБУ

Служба безпеки спільно з Національною поліцією передали на потреби Збройних Сил України понад 3,5 тис. комплектуючих для зенітно-ракетних комплексів ППО та артилерійських систем, а також - двигунів для бронемашин.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Усе це обладнання було вилучено з двох підпільних ангарів, які правоохоронці виявили на Київщині.

За даними слідства, нелегальні склади належали топменеджменту місцевої компанії, яка займається торгівлею спеціалізованим обладнанням для ракетно-артилерійського озброєння та бронетехніки. 

Комплектуючі планували продати як необліковану продукцію без внесення даних до звітної документації. Однак, оборудку було завчасно викрито і заблоковано.

Фото: СБУ

Розслідування триває вмежах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. 

У СБУ нагадали, шо в серпні 2023 року правоохоронці викрили цих же фігурантів на спробі продажу 80 танкових двигунів до ЗСУ за втричі завищеною вартістю. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies