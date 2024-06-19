Верховна Рада схвалила в першому читанні створення військової поліції

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про військову поліцію (№6569-д). Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, документ підтримали 247 парламентарів. Зокрема, "слуги народу", проросійська колишня ОПЗЖ і "Батьківщина".

Згідно з законопроєктом, військова поліція призначена для правопорядку та військової дисципліни в міністерстві оборони, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту.

Її діяльність спрямовується та координується урядом через міністерство оборони.

На період дії воєнного стану керівництво та координацію військової поліції здійснює Головнокомандувач ЗСУ.

Раніше нардепи зняли з розгляду законопроєкт про створення військової поліції замість Військової служби правопорядку. Депутати правоохоронного комітету Ради визнали, що вчергове була програна медійна комунікація: в інформаційному просторі ширилися маніпулятивні, за словами парламентарів, меседжі про наділення повноваженнями хапати цивільних ухилянтів, доставляти їх до ТЦК СП, потрапляти в житло та зупиняти авто.

Хоча до деяких норм самого закону таки є питання. Через неоднозначні формулювання про військовослужбовців чи просто "осіб", отже, цивільних. Хоча ідея створення спеціалізованої поліції для військових справ виникла ще до початку повномасштабного вторгнення. Докладно про це – в матеріалі "Військова поліція на паузі".

Після зняття з розгляду законопроєкту в Міноборони закликали повернутися до цього питання.