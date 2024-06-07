Міноборони наполягає, аби нардепи повернулися до розгляду законопроєкту про військову поліцію

У відомстві пояснили, що створення військової поліції є критично важливим для забезпечення правопорядку у ЗСУ.

Міністерство оборони закликало народних депутатів невідкладно повернутися до розгляду законопроєкту про військову поліцію.

Відомство наполягає, аби Рада визначила пріоритетним законопроєкт № 6569-д і повернулася до його розгляду після додаткових консультацій.

"Фахівці МОУ спільно з Генштабом та Військовою службою правопорядку готові співпрацювати з депутатами для вдосконалення цього важливого документа", - підкреслило Міноборони.

У відомстві пояснили, що створення військової поліції є критично важливим для забезпечення правопорядку у Збройних силах України.

"Зокрема, в частині дотримання стандартів НАТО та розвитку системи, яка забезпечить справедливість та ефективний захист прав військовослужбовців. Одним з пріоритетів Міністерства оборони України є створення всієї вертикалі військової юстиції: військової поліції, військової прокуратури та військових судів. Це крок, необхідний для зміцнення обороноздатності нашої країни та забезпечення правопорядку в армії", - наголосили у міністерстві.