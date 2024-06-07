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Міноборони наполягає, аби нардепи повернулися до розгляду законопроєкту про військову поліцію

У відомстві пояснили, що створення військової поліції є критично важливим для забезпечення правопорядку у ЗСУ.

Міноборони наполягає, аби нардепи повернулися до розгляду законопроєкту про військову поліцію
Пленарне засідання Верховної Ради
Фото: Пресслужба ВРУ

Міністерство оборони закликало народних депутатів невідкладно повернутися до розгляду законопроєкту про військову поліцію.

Відомство наполягає, аби Рада визначила пріоритетним законопроєкт № 6569-д і повернулася до його розгляду після додаткових консультацій. 

"Фахівці МОУ спільно з Генштабом та Військовою службою правопорядку готові співпрацювати з депутатами для вдосконалення цього важливого документа", - підкреслило Міноборони.

У відомстві пояснили, що створення військової поліції є критично важливим для забезпечення правопорядку у Збройних силах України. 

"Зокрема, в частині дотримання стандартів НАТО та розвитку системи, яка забезпечить справедливість та ефективний захист прав військовослужбовців. Одним з пріоритетів Міністерства оборони України є створення всієї вертикалі військової юстиції: військової поліції, військової прокуратури та військових судів. Це крок, необхідний для зміцнення обороноздатності нашої країни та забезпечення правопорядку в армії", - наголосили у міністерстві.

  • Днями Верховна Рада зняла з розгляду законопроєкт про створення нового органу — військової поліції на заміну військовій службі правопорядку.
  • Детальніше про реорганізацію, зміни до законодавства і повноваження нової структури  читайте в матеріалі LB.ua "Військова поліція на паузі".
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