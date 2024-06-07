Міноборони наполягає, аби нардепи повернулися до розгляду законопроєкту про військову поліцію

Міністерство оборони закликало народних депутатів невідкладно повернутися до розгляду законопроєкту про військову поліцію.
Відомство наполягає, аби Рада визначила пріоритетним законопроєкт № 6569-д і повернулася до його розгляду після додаткових консультацій.
"Фахівці МОУ спільно з Генштабом та Військовою службою правопорядку готові співпрацювати з депутатами для вдосконалення цього важливого документа", - підкреслило Міноборони.
У відомстві пояснили, що створення військової поліції є критично важливим для забезпечення правопорядку у Збройних силах України.
"Зокрема, в частині дотримання стандартів НАТО та розвитку системи, яка забезпечить справедливість та ефективний захист прав військовослужбовців. Одним з пріоритетів Міністерства оборони України є створення всієї вертикалі військової юстиції: військової поліції, військової прокуратури та військових судів. Це крок, необхідний для зміцнення обороноздатності нашої країни та забезпечення правопорядку в армії", - наголосили у міністерстві.
- Днями Верховна Рада зняла з розгляду законопроєкт про створення нового органу — військової поліції на заміну військовій службі правопорядку.
- Детальніше про реорганізацію, зміни до законодавства і повноваження нової структури читайте в матеріалі LB.ua "Військова поліція на паузі".