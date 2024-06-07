На Сумщині через обстріли евакуюють жителів восьми населених пунктів

Це - населені пункти у 10-кілометровій зоні біля кордону з Росією, які постійно обстрілює ворог.

У Сумській області розширили перелік населених пунктів для евакуації у зоні 10 кілометрів біля кордону з Росією.

Про це заявив голова Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.

Він зазначив, що на засіданні Ради оборони області були пропозиції військового командування щодо евакуації жителів ще з восьми прикордонних населених пунктів. Це населені пункти у 10-кілометровій зоні біля кордону, які постійно обстрілюють ворогом.

"Розпорядження вже надані, відповідні служби разом з громадами будуть виконувати це рішення", - сказав Артюх.