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На Сумщині через обстріли евакуюють жителів восьми населених пунктів

Це - населені пункти у 10-кілометровій зоні біля кордону з Росією, які постійно обстрілює ворог.

У Сумській області розширили перелік населених пунктів для евакуації у зоні 10 кілометрів біля кордону з Росією.

Про це заявив голова Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.

Він зазначив, що на засіданні Ради оборони області були пропозиції військового командування щодо евакуації жителів ще з восьми прикордонних населених пунктів. Це населені пункти у 10-кілометровій зоні біля кордону, які постійно обстрілюють ворогом.

"Розпорядження вже надані, відповідні служби разом з громадами будуть виконувати це рішення", - сказав Артюх.

  • Раніше у Державній прикордонній службі нагадала, що росіяни посилюються на Харківському напрямку, тому не можна виключати спробу розширити зону боїв на Сумську область.
  • Про те, що Росія заради розтягнення фронту може знову піти в наступ на Сумщину, попереджали і раніше. Так, 3 травня командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк повідомив, що у росіян є план захоплення Харкова або Сум, але невідомо, чи зможуть вони його реалізувати наявними силами. 
  • Згодом у опублікованому 14 травня коментарі New York Times керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов сказав, що Росія планує наступ на Суми вже найближчими днями. Він уточнив, що росіяни від самого початку планували операцію в Сумській області, як і в Харківській. За словами Буданова, головна мета цієї операції – інформаційна: створити хаос та паніку і відтягти захисників від східних напрямків та дестабілізувати ситуацію в Україні. 
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