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Колаборант, який під час окупації Куп’янська розшукував учасників руху опору, отримав 12 років тюрми

Колаборант отримав вирок з урахування співпраці зі слідством.

Колаборант, який під час окупації Куп’янська розшукував учасників руху опору, отримав 12 років тюрми
Фото: СБУ

Колаборант, який під час окупації Куп’янська вступив до “МВС РФ”, отримав 12 років тюрми. Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один колаборант, який співпрацював з Росією під час окупації Куп’янська на Харківщині. Зловмисником є місцевий житель, який у період захоплення громади підтримав рашистів, а згодом вступив до місцевого “відділу МВС РФ”.

Там його призначили до складу «патрульного» підрозділу, що охороняв будівлі, в яких базувались угруповання російських загарбників.

Також зловмисник, разом з озброєними окупантами, обходив територію міста і шукав учасників руху опору.

Після звільнення Куп’янська колаборант намагався сховатися від правосуддя, змінюючи адреси тимчасового проживання. Однак співробітники СБУ розшукали його та затримали у травні 2023 року в результаті стабілізаційних заходів у деокупованому районі.

За матеріалами Служби безпеки зловмисника визнано винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно навідник ракет на Яворівський полігон отримав 15 років тюрми. Під час судового засідання колишній КДБшник Косторний свою провину так і не визнав.

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