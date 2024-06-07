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Україна і Туреччина домовились про співпрацю у сфері реабілітації військовослужбовців

Пілотний проєкт включає в себе, зокрема, створення центрів досконалості – закладів, які візьмуть на себе лідерство у сфері реабілітації.

Україна і Туреччина домовились про співпрацю у сфері реабілітації військовослужбовців
Ілюстративне фото: ветеран полку «Азов» в реабілітаційному центрі в Києві, 2 листопада 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Україна і Туреччина домовились про співпрацю у сфері реабілітації військовослужбовців. Про це повідомляє Міністерство оборони Укрїни. 

Домовленостей досягнуто на зустрічі заступниці міністра оборони України Наталії Калмикової із надзвичайним і повноважним послом Турецької Республіки в Україні Мустафою Левентом Більгеном.

“Ми дуже вдячні за допомогу, яку Україні надає Турецька Республіка. Тепер її перелік поповнився співпрацею у секторі реабілітації. Тож дякуємо за підтримку та співпрацю”, – наголосила Наталія Калмикова.

Міністерство зазначає, що пілотний проєкт включає в себе, зокрема, створення центрів досконалості – закладів, які візьмуть на себе лідерство у сфері реабілітації.

У кінці травня Міноборони розпочало пілотний проєкт з реабілітації військовослужбовців. Завдяки єдиному реабілітаційному простору міноборони тестуватиме зручну систему реабілітації для військових.

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