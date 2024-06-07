Україна і Туреччина домовились про співпрацю у сфері реабілітації військовослужбовців. Про це повідомляє Міністерство оборони Укрїни.
Домовленостей досягнуто на зустрічі заступниці міністра оборони України Наталії Калмикової із надзвичайним і повноважним послом Турецької Республіки в Україні Мустафою Левентом Більгеном.
“Ми дуже вдячні за допомогу, яку Україні надає Турецька Республіка. Тепер її перелік поповнився співпрацею у секторі реабілітації. Тож дякуємо за підтримку та співпрацю”, – наголосила Наталія Калмикова.
Міністерство зазначає, що пілотний проєкт включає в себе, зокрема, створення центрів досконалості – закладів, які візьмуть на себе лідерство у сфері реабілітації.
У кінці травня Міноборони розпочало пілотний проєкт з реабілітації військовослужбовців. Завдяки єдиному реабілітаційному простору міноборони тестуватиме зручну систему реабілітації для військових.