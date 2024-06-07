Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
​Укрзалізниця відновила електропоїзд "Хом’як", він курсуватиме на Львівщині
​Укрзалізниця відновила електропоїзд "Хом’як", він курсуватиме на Львівщині
Росіяни атакували Україну зі стратегічної авіації (доповнено)
Росіяни атакували Україну зі стратегічної авіації (доповнено)
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
Військова поліція на паузі
Військова поліція на паузі
На фасаді психіатричної лікарні Павлова у Києві з‘явилася фотоінсталяція її працівників – їх потім покажуть і у Парижі
На фасаді психіатричної лікарні Павлова у Києві з‘явилася фотоінсталяція її працівників – їх потім покажуть і у Парижі
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
ГоловнаСуспільствоВійна

Правоохоронці ідентифікували 25 зрадників з окупованої частини Запоріжжя

Всім зрадникам загрожує до 15 років в'язниці.

Правоохоронці ідентифікували 25 зрадників з окупованої частини Запоріжжя
Зрадники із Запоріжжя
Фото: Нацполіція

Правоохоронці ідентифікували 25 чоловіків та жінок, які добровільно пішли працювати у самопроголошене окупантами "гу мвд Росії по Запорізькій області". Їм загрожує до 15-ти років в’язниці.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що перебіжчики обійняли різні посади в репресивному окупаційному формуванні. 

Нині зрадники забезпечують функціонування відділення № 2, яке розташоване у тимчасово захопленому Мелітополі. Очолив відділення 39-річний чоловік, уродженець Запоріжжя. До співпраці з окупантами ця особа не працювала в правоохоронних органах.

Для підкреслення своєї лояльності до окупантів всі 25 колаборантів отримали російські паспорти.

"Наразі встановленим колаборантам слідчі ГСУ СБУ заочно оголосили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність). Їм загрожує до 15-ти років в’язниці. Після деокупації області вони неминуче понесуть суворе покарання", – додали у Нацполіції. 

Від початку повномасштабного вторгнення саме за матеріалами ДВБ Нацполіції оголошено про підозру 1 147 колаборантам та держзрадникам. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies