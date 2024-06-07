Правоохоронці ідентифікували 25 зрадників з окупованої частини Запоріжжя

Всім зрадникам загрожує до 15 років в'язниці.

Правоохоронці ідентифікували 25 чоловіків та жінок, які добровільно пішли працювати у самопроголошене окупантами "гу мвд Росії по Запорізькій області". Їм загрожує до 15-ти років в’язниці.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що перебіжчики обійняли різні посади в репресивному окупаційному формуванні.

Нині зрадники забезпечують функціонування відділення № 2, яке розташоване у тимчасово захопленому Мелітополі. Очолив відділення 39-річний чоловік, уродженець Запоріжжя. До співпраці з окупантами ця особа не працювала в правоохоронних органах.

Для підкреслення своєї лояльності до окупантів всі 25 колаборантів отримали російські паспорти.

"Наразі встановленим колаборантам слідчі ГСУ СБУ заочно оголосили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність). Їм загрожує до 15-ти років в’язниці. Після деокупації області вони неминуче понесуть суворе покарання", – додали у Нацполіції.

Від початку повномасштабного вторгнення саме за матеріалами ДВБ Нацполіції оголошено про підозру 1 147 колаборантам та держзрадникам.